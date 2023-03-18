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Умер звезда "Джона Уика" Лэнс Реддик

Ему было 60 лет

18 марта 2023, 08:45, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube
Кадр из видео: YouTube

В возрасте 60 лет скончался голливудский актёр Лэнс Реддик. Как сообщает TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах, тело артиста обнаружили у него дома 17 марта.

Причина смерти неизвестна, но собеседники издания говорят, что она была естественной.

Лэнс Реддик снимался в таких сериалах, как "Прослушка", "Грань", "Корпорация", в фильмах "Джон Уик", "Свидетель против мафии", "Не говори ни слова" и других. Помимо этого, актёр работал в игровой индустрии, сыграв в Quantum Break, Destiny 2, Horizon Zero Dawn и Forbidden West.

С 23 марта в российских кинотеатрах начнут показывать четвёртую часть "Джона Уика", в которой также можно будет увидеть Лэнса Реддика. 

Комментарии 3

  • В америке в 60 лет умирают естесственной смертью.
    18 марта, Гость   Ответить
  • Не смотрел. Не знал. Не поклонялся. Американская боль и траур прошли мимо меня.
    18 марта, Гость   Ответить
  • "Прослушка" очень интересный сериал.В США в первое десятилетие века законом требовалось разрешение на использование органами спецаппаратуры в отношении подозреваемых.Сейчас американцы прослушивают любого в любой точке земли.Хотя,закон наверное всё ещё остался...
    19 марта, Гость   Ответить
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