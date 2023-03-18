Умер звезда "Джона Уика" Лэнс Реддик

Ему было 60 лет

18 марта 2023, 08:45, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube

В возрасте 60 лет скончался голливудский актёр Лэнс Реддик. Как сообщает TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах, тело артиста обнаружили у него дома 17 марта.

Причина смерти неизвестна, но собеседники издания говорят, что она была естественной.

Лэнс Реддик снимался в таких сериалах, как "Прослушка", "Грань", "Корпорация", в фильмах "Джон Уик", "Свидетель против мафии", "Не говори ни слова" и других. Помимо этого, актёр работал в игровой индустрии, сыграв в Quantum Break, Destiny 2, Horizon Zero Dawn и Forbidden West.

С 23 марта в российских кинотеатрах начнут показывать четвёртую часть "Джона Уика", в которой также можно будет увидеть Лэнса Реддика.