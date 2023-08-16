Умерла актриса из сериалов "Рабыня Изаура" и "Клон" Леа Гарсия
Она неожиданно почувствовала себя плохо, врачи не смогли помочь
16 августа 2023, 14:16, ИА Амител
Кадр из сериала "Рабыня Изаура"
В бразильском городе Грамаду ушла из жизни актриса Леа Гарсия, известная своими ролями в сериалах "Рабыня Изаура" и "Клон". Об этом сообщает Globo.
Гарсия приехала в Грамаду, чтобы принять участие в кинофестивале Trofeu Oscarito. Ей собирались вручить награду за развитие кинематографа в стране.
Незадолго до фестиваля актриса почувствовала себя плохо. Врачи не смогли ей помощь.
Леа Гарсия скончалась в возрасте 90 лет от инфаркта.
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