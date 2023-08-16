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Умерла актриса из сериалов "Рабыня Изаура" и "Клон" Леа Гарсия

Она неожиданно почувствовала себя плохо, врачи не смогли помочь

16 августа 2023, 14:16, ИА Амител

Кадр из сериала "Рабыня Изаура"
Кадр из сериала "Рабыня Изаура"

В бразильском городе Грамаду ушла из жизни актриса Леа Гарсия, известная своими ролями в сериалах "Рабыня Изаура" и "Клон". Об этом сообщает Globo.

Гарсия приехала в Грамаду, чтобы принять участие в кинофестивале Trofeu Oscarito. Ей собирались вручить награду за развитие кинематографа в стране.

Незадолго до фестиваля актриса почувствовала себя плохо. Врачи не смогли ей помощь.

Леа Гарсия скончалась в возрасте 90 лет от инфаркта. 

Кино утраты

Комментарии 2

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Гость

15:34:00 16-08-2023

Горе-какоеее. Како горе-то...

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Гость

08:07:56 17-08-2023

Все мы умрём. Но не обо всех напишут. А лучше бы не застирали нам мозг какими-то нахрен никому не нужными неграми из Бразилии, где так много обезьян...

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