Умерла актриса Алагез Салахова
Ей было 70 лет
23 сентября 2023, 09:30, ИА Амител
Фото: kino-teatr.ru
В возрасте 70 лет скончалась советская актриса Алагез Салахова, пишет РИА Новости.
Причина смерти неизвестна. По данным агентства, последние полгода артистка лечилась за границей.
Салахова родилась в Москве в 1953 году. Дочь художника Таира Салахова и вторая жена режиссера Константина Райкина. В кино снималась с 1978-го, сыграв за карьеру в четырех фильмах: "Юбилей Данте", "Перед закрытой дверью", "Другая жизнь" и "Смысл жизни", следует из данных сайта "Кино-театр.ру".
Накануне стало известно о кончине советской актрисы Нины Беляевой. Ей было 92 года.
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