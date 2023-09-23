Умерла актриса Алагез Салахова

Ей было 70 лет

23 сентября 2023, 09:30, ИА Амител

Фото: kino-teatr.ru

В возрасте 70 лет скончалась советская актриса Алагез Салахова, пишет РИА Новости.

Причина смерти неизвестна. По данным агентства, последние полгода артистка лечилась за границей.

Салахова родилась в Москве в 1953 году. Дочь художника Таира Салахова и вторая жена режиссера Константина Райкина. В кино снималась с 1978-го, сыграв за карьеру в четырех фильмах: "Юбилей Данте", "Перед закрытой дверью", "Другая жизнь" и "Смысл жизни", следует из данных сайта "Кино-театр.ру".

Накануне стало известно о кончине советской актрисы Нины Беляевой. Ей было 92 года.