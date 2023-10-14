Умерла актриса Галина Байнякшина
Ей было 83 года
14 октября 2023, 14:35, ИА Амител
В возрасте 83 лет скончалась актриса Галина Байнякшина, сообщили в Иркутском академическом драмтеатре имени Н. П. Охлопкова.
Артистки не стало утром 9 октября по причине продолжительной болезни.
Галина Байнякшина родилась 21 июля 1940 года. Играла в спектаклях "Морозко", "Любовь и голуби", "Поминальная молитва" и многих других.
В последний раз вышла на охлопковскую сцену 25 июня 2021 года в спектакле "В день свадьбы", но в штате театра состояла до ноября 2022 года. В иркутской драме артистка служила 57 лет. Была отмечена благодарностью Минкульта РФ, ветеран труда.
Накануне стало известно, что на 93-м году жизни скончался французский актер Анри Серр, снявшийся в фильме "Фантомас против Скотланд-Ярда".
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