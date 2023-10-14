Умерла актриса Галина Байнякшина

Ей было 83 года

14 октября 2023, 14:35, ИА Амител

Фото: dramteatr.ru

В возрасте 83 лет скончалась актриса Галина Байнякшина, сообщили в Иркутском академическом драмтеатре имени Н. П. Охлопкова.

Артистки не стало утром 9 октября по причине продолжительной болезни.

Галина Байнякшина родилась 21 июля 1940 года. Играла в спектаклях "Морозко", "Любовь и голуби", "Поминальная молитва" и многих других.

В последний раз вышла на охлопковскую сцену 25 июня 2021 года в спектакле "В день свадьбы", но в штате театра состояла до ноября 2022 года. В иркутской драме артистка служила 57 лет. Была отмечена благодарностью Минкульта РФ, ветеран труда.

Накануне стало известно, что на 93-м году жизни скончался французский актер Анри Серр, снявшийся в фильме "Фантомас против Скотланд-Ярда".