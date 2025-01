Потери года. Кого из знаменитостей не стало в 2024 году?

Вспоминаем ушедших талантливых актеров, режиссеров, музыкантов

25 декабря 2024, 07:00, ИА Амител

Каждый год уходят из жизни любимые актеры и актрисы, певцы, режиссеры, композиторы, писатели, спортсмены и общественные деятели. Они были кумирами для миллионов-миллионов людей по всему миру. Вспоминаем, кого из знаменитостей не стало в 2024 году.

Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк / Фото: кадр из сериала "Моя прекрасная няня"

Главная няня страны умерла на 54-м году жизни. Анастасия Заворотнюк навсегда запомнилась российскому телезрителю по телесериалу "Моя прекрасная няня". Последние годы жизни она сражалась с онкологическим заболеванием, которое, вероятно, и стало причиной смерти артистки.

Анастасия Заворотнюк начала карьеру в 1990-е, но стала известной в роли Вики Прутковской в сериале "Моя прекрасная няня". Снялась в боевике "Код Апокалипсиса", мелодраме "Мамы", современной версии "Служебного романа" и военной драме "Охота на гауляйтера". В 2006 году ей присвоили звание заслуженной артистки РФ.

Юрий Соломин

Актер Юрий Соломин / Фото: ТАСС

Народный артист СССР скончался в самом начале года в возрасте 88 лет. Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. С 1961 года преподавал в Высшем театральном училище им. Щепкина, профессор кафедры актерского мастерства. Занимал пост худрука Малого театра с 1988 года.

За свою карьеру Соломин сыграл почти в 60 фильмах, в том числе "ТАСС уполномочен заявить", "Сны о России", "Лунная радуга", "Обыкновенное чудо" и других.

Александр Ширвиндт

Фото: ТАСС

Президент Театра сатиры, народный артист РФ, советский и российский актер Александр Ширвиндт скончался в возрасте 89 лет. Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. После начала Великой Отечественной войны его вместе с семьей эвакуировали в Чердынь. Там он находился до 1943 года, после чего вернулся в столицу.

Наиболее известен зрителям по ролям в фильмах "Трое в лодке, не считая собаки", "Принцесса цирка" и "Вокзал для двоих". Всего в актерской карьере Ширвиндта было около 100 ролей в кино и театре. В 2000 году стал худруком Театра сатиры. Позднее занял почетную должность президента театра.

Евгений Кунгуров

Евгений Кунгуров / Фото: https://vk.com/ekungurov_official

Тело известного оперного певца, заслуженного артиста Евгения Кунгурова 8 апреля обнаружили прохожие возле его дома в центре Москвы. Участник шоу "Голос" покончил с собой.

В 2022 году Кунгуров стал постоянным солистом Калининградского музыкального театра. В январе 2023-го получил Благодарственное письмо президента РФ за активное участие в общественно-политической жизни российского общества и особый вклад.

Василий Уткин

Великий российский спортивный комментатор и телеведущий умер 19 марта 2024 в возрасте 52 лет. Уткин стал известен в середине 1990-х, когда комментировал футбольные матчи на НТВ и "НТВ-Плюс". Популярной стала и его информационно-аналитическая программа о футболе "Футбольный клуб", которую он впоследствии перенес на YouTube. В качестве блогера Уткин занимался "Футбольным клубом" до конца жизни. Последний выпуск шоу вышел 14 марта.

Василий Уткин за свою жизнь написал две книги: "Играйте в футбол! Записки спортивного комментатора" и "Суета вокруг мяча. Записки спортивного комментатора". Также Уткин сыграл роль кандидата в губернаторы Игоря Цаплина сначала в спектакле, а затем и в фильме "Квартета И" "День выборов". Роль Цаплина Уткин повторил и в сиквеле фильма "День выборов 2".

Ален Делон

Кадр из фильма "Самурай"

Легенда французского и мирового кино умер в возрасте 88 лет. Делон сыграл очень много ролей, навсегда запомнившихся зрителям, – от хладнокровных убийц до трагических героев. Среди его самых популярных работ – роль холодного и расчетливого убийцы Тома Рипли в триллере "На ярком солнце" (1960), а также образ самурая-одиночки Жефа Костелло в культовом фильме Жан-Пьера Мельвиля "Самурай" (1967).

Роман Мадянов

Кадр из фильма "Левиафан"

Актер Роман Мадянов скончался в возрасте 62 лет. Причиной смерти артиста стало онкологическое заболевание. Мадянов начал играть в кино еще ребенком – за школьные годы он успел сняться в десяти картинах, причем в трех из них – в главных ролях. Позднее окончил ГИТИС, играл в Московском театре имени Маяковского до 2023 года. Зрителям больше всего запомнился по ролям в сериале "Солдаты".

Вячеслав Добрынин

Фото: ТАСС

Композитор, эстрадный певец, народный артист РФ Вячеслав Добрынин скончался в возрасте 78 лет. Наиболее известен как автор хитов "Синий туман" и "Не сыпь мне соль на рану". Его песни исполняли многие советские и российские певцы: Лев Лещенко, Михаил Боярский, Алла Пугачева, Михаил Шуфутинский и другие.

Светлана Светличная

Фото: amic.ru

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная скончалась 16 ноября в Москве после продолжительной болезни на 84-м году жизни. В качестве киноактрисы дебютировала в фильме "Колыбельная" (1959). Всего снялась в 42 проектах. Среди них "Бриллиантовая рука" (1969), "Семнадцать мгновений весны" (1973) и "Место встречи изменить нельзя" (1979).

Владимир Левкин

Владимир Левкин / Фото: ok.ru/profile/576837359561

Музыкант, бывший солист группы "На-На" скончался на 58-м году жизни. В начале 2000-х у исполнителя обнаружили рак лимфатической системы последней стадии. Артист прошел через две процедуры трансплантации костного мозга, курсы химиотерапии, тогда он смог преодолеть болезнь.

Александр Масляков

Александр Масляков / Фото: сообщество "Международный союз КВН" во "ВКонтакте"

Создатель и ведущий КВН Александр Масляков умер на 83-м году жизни. Масляков – легенда российского и советского телевидения. Был ведущим КВН в 60-е. Потом Клуб веселых и находчивых было решено возродить в 1986-м. С первого же выпуска ведущим вновь стал Александр Масляков. Но в этот раз история продлилась почти 40 лет: все это время Александр Васильевич бессменно вел передачу. КВН при Александре Маслякове стал одной из самых популярных программ на отечественном телевидении и настоящей "Фабрикой звезд".

Дональд Сазерленд

Фото: www.imdb.com

На 89-м году жизни умер актер Дональд Сазерленд. Он родился в Канаде и за свою карьеру сыграл почти в 200 картинах. Большинство персонажей Сазерленда – негодяи. За такое амплуа он получил звание "главного злодея Голливуда".

Среди ярких работ актера – роль в триллере "А теперь не смотри". Фильм входит в списки лучших в истории британского кино. Не менее значимая работа в ужастике "Вторжение похитителей тел" – экранизации романа Джека Финнея.

Роберто Кавалли

Роберто Кавалли / Кадр: YouTube-канал RUNWAY TV

Известный итальянский модельер Роберто Кавалли ушел из жизни в возрасте 83 лет. В 1970-м он основал одноименный бренд одежды, который впоследствии прославился на весь мир.

О. Джей Симпсон

Фото: www.msn.com

Бывший актер и спортсмен О. Джей Симпсон скончался в возрасте 76 лет в Лас-Вегасе. Звезда американского футбола и актер, несмотря на заслуги в спорте и съемки в голливудских фильмах, обрел широкую известность после обвинения в убийстве экс-супруги и ее нового возлюбленного в 1994 году. Его оправдал суд присяжных, однако многие граждане США были уверены в его виновности.

Лиам Пейн

Лиам Пейн / Фото: AP/TASS

Бывший солист группы One Direction Лиам Пейн погиб в Буэнос-Айресе. Пейн родился 29 августа 1993 года в Великобритании. Вошел в состав группы One Direction вместе с Гарри Стайлзом, Луи Томлинсоном и Найлом Хораном. Они подписали контракт после участия в телевизионном шоу The X Factor. Всемирную известность группа получила после релиза дебютного альбома Up All Night в начале 2012 года. С 2015-го коллектив взял перерыв, а Пейн начал сольную карьеру.

Мэгги Смит

Кадр из фильма "Гарри Поттер"

Британская актриса Мэгги Смит, наиболее известная по роли профессора Макгонагалл в фильмах о Гарри Поттере, скончалась в возрасте 89 лет. Маргарет Натали Смит родилась 28 декабря 1934 года в городе Ильфорде, пригороде Лондона. Училась в Оксфорде, где и состоялся ее сценической дебют. Шесть раз выдвигалась на премию "Оскар" и дважды ее удостаивалась: в 1970 и 1979 годах.

Бернард Хилл

Кадр из фильма "Властелин колец"

На 80-м году жизни скончался известный британский актер Бернард Хилл. Хилл снимался в кино и на телевидении с 1970-х. Широкому зрителю известен по ролям капитана Эдварда Джона Смита в фильме "Титаник" и короля Теодена в кинотрилогии "Властелин колец".

Карл Уэзерс

Кадр из фильма "Хищник"

Американский актер Карл Уэзерс был известен по роли Аполло Крида в первых четырех частях "Рокки". Уэзерс также сыграл в "Хищнике", "Счастливчике Гилморе" и "Мандалорце".

Николай Сванидзе

Николай Сванидзе / Фото: "Серебряный дождь"

Известный российский журналист ушел на 70-м году жизни. В 1991 году начал работать на отечественном телевидении, где создал множество телевизионных фильмов и программ. Среди них: "Зеркало", выходившее 11 лет, "Контрасты", "Исторические хроники с Николаем Сванидзе", "Клуб сенаторов" и другие. За свой вклад в развитие российского телевидения Николай Сванидзе был награжден орденом "За личное мужество" в 1994 году и орденом Почета – в 2001-м.

Янис Тимма

Фото: БК "Химки"

Латвийский баскетболист Янис Тимма умер в Москве 17 декабря. Известен как бывший муж певицы Анны Седаковой. Выступал за разные европейские клубы и сборную своей страны. В 2019-м приехал в Россию: играл в подмосковных "Химках" и казанском "Униксе".

Признавался лучшим латвийским игроком Единой лиги ВТБ и лучшим молодым игроком сезона Единой лиги ВТБ. Становился участником "Матча всех звезд" Единой лиги ВТБ в 2017 году. Также играл в Испании, Греции и Турции. Пытался попасть в НБА, но его американская карьера не задалась. На момент смерти Янису Тимме было 32 года.

Куинси Джон

Фото: www.yahoo.com

Один из величайших американских музыкантов в истории. Сотрудничал со всеми знаковыми исполнителями XX века, включая Рэя Чарльза, Арету Франклин и Эллу Фицджеральд. Одним из самых ярких моментов его карьеры стало продюсирование культового альбома Майкла Джексона "Триллер". За свою жизнь Куинси Джонс получил 25 премий "Грэмми", семь "Оскаров" и один "Эмми", а в 2013 году был включен в Зал славы рок-н-ролла.