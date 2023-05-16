Умерла актриса из сериала "Каменская" Регина Разума

Причина смерти не называется

16 мая 2023, 12:30, ИА Амител

Фото: RJT

На 72-м году жизни скончалась латвийская актриса Регина Разума. Об этом сообщили в пресс-службе Нового Рижского театра.

Разума ушла из жизни 14 мая. Причина смерти актрисы не называется.

Регина Разума родилась в Риге в 1951 году, окончила актёрское отделение театрального факультета Латвийской государственной консерватории имени Язепа Витола. После обучения начала сниматься в советском кино.

После развала СССР Разума снималась в Латвии, а в 2002 году сыграла роль в российском сериале "Каменская".