НОВОСТИКультура

Умерла актриса из сериала "Каменская" Регина Разума

Причина смерти не называется

16 мая 2023, 12:30, ИА Амител

Фото: RJT
Фото: RJT

На 72-м году жизни скончалась латвийская актриса Регина Разума. Об этом сообщили в пресс-службе Нового Рижского театра.

Разума ушла из жизни 14 мая. Причина смерти актрисы не называется.

Регина Разума родилась в Риге в 1951 году, окончила актёрское отделение театрального факультета Латвийской государственной консерватории имени Язепа Витола. После обучения начала сниматься в советском кино.

После развала СССР Разума снималась в Латвии, а в 2002 году сыграла роль в российском сериале "Каменская".

культура утраты

Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

12:47:11 16-05-2023

Нашел ее фотки в Стрелах Робин Гуда, ей там 25, красивая. Да и старше она была красивая. Женщинам наверное еще более неприятно стареть

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей

День Сибирского поля
28-29 июня

Все новости

Новости партнеров