Умерла актриса из сериала "Каменская" Регина Разума
Причина смерти не называется
16 мая 2023, 12:30, ИА Амител
Фото: RJT
На 72-м году жизни скончалась латвийская актриса Регина Разума. Об этом сообщили в пресс-службе Нового Рижского театра.
Разума ушла из жизни 14 мая. Причина смерти актрисы не называется.
Регина Разума родилась в Риге в 1951 году, окончила актёрское отделение театрального факультета Латвийской государственной консерватории имени Язепа Витола. После обучения начала сниматься в советском кино.
После развала СССР Разума снималась в Латвии, а в 2002 году сыграла роль в российском сериале "Каменская".
12:47:11 16-05-2023
Нашел ее фотки в Стрелах Робин Гуда, ей там 25, красивая. Да и старше она была красивая. Женщинам наверное еще более неприятно стареть