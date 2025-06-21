Умерла актриса Валентина Талызина
Артистка долго болела
21 июня 2025, 18:30, ИА Амител
Валентина Талызина /Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Народная артистка России Валентина Талызина скончалась 21 июня. Ей было 90 лет, сообщили в Театре Моссовета.
Близкий друг актрисы Владек Дарман рассказал РИА Новости, что причиной смерти стала долгая болезнь.
По его информации, прощание с Талызиной пройдет в Театре Моссовета, а похороны, скорее всего, состоятся 24 июня на Ваганьковском кладбище.
Валентина Талызина родилась 22 января 1935 года в Омске. Дебютировала в кино в 1963-м, а всероссийскую известность получила благодаря ролям в культовых фильмах Эльдара Рязанова – "Ирония судьбы" (голос Нади), "Зигзаг удачи" и "Афоня", а также в сериале "Большая перемена", где сыграла Людмилу Калугину.
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да что же они - одна за одной...
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Элен без ребят (08:56:04 22-06-2025) да что же они - одна за одной...... Всё по законам природы. Теняковой 80 лет, Талызиной 90. Хорошо пожили. не в 40-50 ушли.