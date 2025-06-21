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Умерла актриса Валентина Талызина

Артистка долго болела

21 июня 2025, 18:30, ИА Амител

Валентина Талызина /Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Валентина Талызина /Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Народная артистка России Валентина Талызина скончалась 21 июня. Ей было 90 лет, сообщили в Театре Моссовета.

Близкий друг актрисы Владек Дарман рассказал РИА Новости, что причиной смерти стала долгая болезнь. 

По его информации, прощание с Талызиной пройдет в Театре Моссовета, а похороны, скорее всего, состоятся 24 июня на Ваганьковском кладбище. 

Валентина Талызина родилась 22 января 1935 года в Омске. Дебютировала в кино в 1963-м, а всероссийскую известность получила благодаря ролям в культовых фильмах Эльдара Рязанова – "Ирония судьбы" (голос Нади), "Зигзаг удачи" и "Афоня", а также в сериале "Большая перемена", где сыграла Людмилу Калугину.

культура утраты

Комментарии 2

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Элен без ребят

08:56:04 22-06-2025

да что же они - одна за одной...

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Гость

11:05:58 22-06-2025

Элен без ребят (08:56:04 22-06-2025) да что же они - одна за одной...... Всё по законам природы. Теняковой 80 лет, Талызиной 90. Хорошо пожили. не в 40-50 ушли.

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