Умерла британская актриса Оливия Хасси, сыгравшая Джульетту в оскароносном фильме
Артистка ушла из жизни в пятницу, 27 декабря
28 декабря 2024, 12:51, ИА Амител
Британская актриса Оливия Хасси, известная ролью Джульетты в фильме "Ромео и Джульетта" 1968 года, умерла в возрасте 73 лет. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на представителей ее семьи.
Артистка ушла из жизни в пятницу, 27 декабря. Причина смерти Хасси, как и дата и место прощания, не указываются.
Хасси родилась 17 апреля 1951 года в Буэнос-Айресе. Славу она снискала благодаря съемкам в фильме "Ромео и Джульетта" – картина завоевала два "Оскара", а сама Хасси за роль получила "Золотой глобус".
За свою карьеру Хасси снялась более чем в двух десятках фильмов, среди них – мини-сериал "Иисус из Назарета" 1977 года, фильм "Айвенго" 1982 года, а также мини-сериал "Оно" 1990 года.
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