Умерла британская актриса Оливия Хасси, сыгравшая Джульетту в оскароносном фильме

Артистка ушла из жизни в пятницу, 27 декабря

28 декабря 2024, 12:51, ИА Амител

Свеча / Фото: unsplash.com

Британская актриса Оливия Хасси, известная ролью Джульетты в фильме "Ромео и Джульетта" 1968 года, умерла в возрасте 73 лет. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на представителей ее семьи.

Артистка ушла из жизни в пятницу, 27 декабря. Причина смерти Хасси, как и дата и место прощания, не указываются.

Хасси родилась 17 апреля 1951 года в Буэнос-Айресе. Славу она снискала благодаря съемкам в фильме "Ромео и Джульетта" – картина завоевала два "Оскара", а сама Хасси за роль получила "Золотой глобус".

За свою карьеру Хасси снялась более чем в двух десятках фильмов, среди них – мини-сериал "Иисус из Назарета" 1977 года, фильм "Айвенго" 1982 года, а также мини-сериал "Оно" 1990 года.