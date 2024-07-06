Умерла одна из первых ведущих программы "Время" Аза Лихитченко
Ей было 86 лет
06 июля 2024, 15:10, ИА Амител
Поминальная свеча / Фото: unsplash.com
Диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР, одна из первых ведущих программы "Время" Аза Лихитченко умерла в возрасте 86 лет. Об этом сообщает Первый канал.
"Сегодня пришла печальная новость: не стало Азы Лихитченко", – сказал ведущий.
Причины и обстоятельства смерти диктора не уточняются.
Лихитченко была одной из первых ведущих программы "Время" на советском телевидении. Имеет звание народной артистки РСФСР. В 2011 году удостоена ордена Дружбы.
Комментарии 0