Умерла одна из первых ведущих программы "Время" Аза Лихитченко

Ей было 86 лет

06 июля 2024, 15:10, ИА Амител

Поминальная свеча / Фото: unsplash.com

Диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР, одна из первых ведущих программы "Время" Аза Лихитченко умерла в возрасте 86 лет. Об этом сообщает Первый канал.

"Сегодня пришла печальная новость: не стало Азы Лихитченко", – сказал ведущий.

Причины и обстоятельства смерти диктора не уточняются.

Лихитченко была одной из первых ведущих программы "Время" на советском телевидении. Имеет звание народной артистки РСФСР. В 2011 году удостоена ордена Дружбы.