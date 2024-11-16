Умерла советская актриса Светлана Светличная

Она скончалась в хосписе

16 ноября 2024, 16:37, ИА Амител

Светлана Светличная / Фото: Александр Щербак / ТАСС

Скончалась заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная, пишет РЕН ТВ со ссылкой на родственника актрисы.

По данным издания, 84-летняя знаменитость умерла в хосписе после тяжелой продолжительной болезни.

По предварительной информации телеграм-канала Shot, причиной смерти стала сердечная недостаточность. В последние месяцы состояние артистки сильно ухудшалось – она была прикована к постели и получала питание внутривенно.

Светлана Светличная родилась 15 мая 1940 года. В качестве киноактрисы дебютировала в фильме "Колыбельная" (1959).

По данным "Кинопоиска", всего она снялась в 42 проектах. Среди них "Бриллиантовая рука" (1969), "Семнадцать мгновений весны" (1973) и "Место встречи изменить нельзя" (1979).