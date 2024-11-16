Умерла советская актриса Светлана Светличная
Она скончалась в хосписе
16 ноября 2024, 16:37, ИА Амител
Скончалась заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная, пишет РЕН ТВ со ссылкой на родственника актрисы.
По данным издания, 84-летняя знаменитость умерла в хосписе после тяжелой продолжительной болезни.
По предварительной информации телеграм-канала Shot, причиной смерти стала сердечная недостаточность. В последние месяцы состояние артистки сильно ухудшалось – она была прикована к постели и получала питание внутривенно.
Светлана Светличная родилась 15 мая 1940 года. В качестве киноактрисы дебютировала в фильме "Колыбельная" (1959).
По данным "Кинопоиска", всего она снялась в 42 проектах. Среди них "Бриллиантовая рука" (1969), "Семнадцать мгновений весны" (1973) и "Место встречи изменить нельзя" (1979).
17:52:39 16-11-2024
Заслуженная артистка, звание народной так и не дали. Несмотря на бешенную популярность. Действительно, икона стиля СССР. Без всяких натяжек, сейчас же объявляют кого ни попадя. После выхода "Бриллиантовой руки" многие советские женщины делали такой же макияж и прическу. Помню, по Барнаулу ходили её клоны. Красиво!
18:47:33 16-11-2024
Чтобы "дали народную" надо было отираться
в разных "комах" - местком, партком, профком и т.д., выпивать рюмку чая с руководством или спать с влиятельными людьми. Света ничего этого не делала
20:09:48 16-11-2024
Гость (18:47:33 16-11-2024) Чтобы "дали народную" надо было отираться в разных "кома...
А ты бегал за ней и свечку держал...
22:59:55 16-11-2024
Гость (18:47:33 16-11-2024) Чтобы "дали народную" надо было отираться в разных "кома... По вашему получается так делали все народные?
08:24:20 17-11-2024
Гость (22:59:55 16-11-2024) По вашему получается так делали все народные?...
да бред несет, прочитанный в свое время в СПИД-нифо. наивные до безобразия. что написано - тому и верят.
07:06:27 19-11-2024
Гость (18:47:33 16-11-2024) Чтобы "дали народную" надо было отираться в разных "кома... и в кино сниматься. А у нее одна руль - эпизодик в Бриллиантовой руке
07:19:35 19-11-2024
Гость (07:06:27 19-11-2024) и в кино сниматься. А у нее одна руль - эпизодик в Бриллиант... Могли бы и погуглить, прежде чем так жидко обделаться на людях...