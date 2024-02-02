Умерла ветеран Алтайского госуниверситета Алла Рубченко

Она работала в вузе с 1976 года

02 февраля 2024, 08:00, ИА Амител

Алла Рубченко / Фото: сайт АлтГУ / asu.ru

После тяжелой и продолжительной болезни умерла ветеран Алтайского государственного университета Алла Рубченко.

Она работала в вузе с 1976 года. 25 лет заведовала кафедрой иностранных зыков для специального обучения филологического факультета, входила в Ученый совет АлтГУ, получала правительственные грамоты и награды.

"Студенты и коллеги Аллы Алексеевны запомнят ее всегда элегантной, остроумной и вдохновляющей, энциклопедически образованной и чуткой. Память об Алле Алексеевне всегда будет в наших сердцах", – отметили в пресс-службе университета.

Прощание состоится 2 февраля с 09:30 до 11:30 по ул. Аносова, 8.