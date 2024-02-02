Умерла ветеран Алтайского госуниверситета Алла Рубченко
Она работала в вузе с 1976 года
02 февраля 2024, 08:00, ИА Амител
Алла Рубченко / Фото: сайт АлтГУ / asu.ru
После тяжелой и продолжительной болезни умерла ветеран Алтайского государственного университета Алла Рубченко.
Она работала в вузе с 1976 года. 25 лет заведовала кафедрой иностранных зыков для специального обучения филологического факультета, входила в Ученый совет АлтГУ, получала правительственные грамоты и награды.
"Студенты и коллеги Аллы Алексеевны запомнят ее всегда элегантной, остроумной и вдохновляющей, энциклопедически образованной и чуткой. Память об Алле Алексеевне всегда будет в наших сердцах", – отметили в пресс-службе университета.
Прощание состоится 2 февраля с 09:30 до 11:30 по ул. Аносова, 8.
17:36:01 02-02-2024
иностранных зыков : опечатка