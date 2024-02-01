Ректор АлтГУ рассказал, на сколько вырастет стоимость обучения в вузе в 2024 году

Пересмотр цен коснется ряда популярных направлений

01 февраля 2024, 08:15, ИА Амител

Корпус Алтайского госуниверситета / Фото: amic.ru

Алтайский государственный университет в 2024 году повысит стоимость обучения для студентов, которые учатся на платной основе. Об этом amic.ru сообщил ректор учебного заведения Сергей Бочаров. По его словам, по нескольким специальностям рост будет выше, чем уровень инфляции по стране. Рассказываем, по каким именно.

Итак, на сколько вырастет стоимость обучения в АлтГУ?

В среднем на 4-5% – в пределах уровня инфляции в России в 2023 году. Однако выше этого показателя расценки могут поднять по юридическим и экономическим направлениям, а таких в вузе много. Речь идет о бухгалтерах, экономистах, финансистах и юристах.

Сергей Бочаров отметил, что окончательные расценки стоимости обучения еще не сформированы.

А в других вузах Алтая стоимость тоже вырастет?

Да, об этом ранее писал amic.ru. В Алтайском медицинском университете стать врачом за свой счет в среднем будет дороже на 4,5%. Повышение коснется всех специальностей вуза. В аграрном и педагогическом университетах пока стоимость обучения для будущих первокурсников не утверждена: здесь ждут данные о базовых минимальных затратах, которые должны прийти из профильных ведомств.

Итоговая стоимость обучения в Алтайском институте культуры станет известна после 10 апреля.

Более подробно о повышении стоимости обучения в алтайских вузах читайте в нашем большом материале.