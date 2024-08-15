Умерла звезда "Дневников памяти" Джина Роулендс

Ей было 94 года

15 августа 2024, 16:10, ИА Амител

Джина Роулендс / Кадр из фильма " Дневник памяти"

Ушла из жизни 94-летняя актриса Джина Роулендс. 20 лет назад она сыграла роль Элли Гамильтон в фильме "Дневник памяти", режиссёром которого стал её сын.

Джина Роулендс умерла в окружении своей семьи. Сообщается, что рядом с ней были муж Роберт и дочь Александра. Причина смерти пока не разглашается. Эту новость подтвердил сын актрисы, режиссёр Ник Кассаветис. Недавно он рассказал, что пять лет назад Джине Роудендс диагностировали болезнь Альцгеймера.

Напомним, что фильм "Дневник памяти" вышел на экраны ровно 20 лет назад. В фильме героиня актрисы страдала деменцией — жила в доме престарелых, где за ней ухаживал её супруг. Он изо дня в день перечитывал ей дневник, в который записал историю их любви.