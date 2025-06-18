Умерла звезда фильма "Любовь и голуби" Наталья Тенякова

Народная артистка РФ скончалась на 81-м году жизни

18 июня 2025, 14:55, ИА Амител

Наталья Тенякова / Фото: кадр из фильма "Любовь и голуби"

Народная артистка России Наталья Тенякова умерла на 81-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе МХТ имени А.П. Чехова.

"Сегодня ночью ушла из жизни народная артистка России Наталья Максимовна Тенякова. Потеря фундаментальная, подкашивающая. Наталья Максимовна была столпом труппы Художественного театра, актрисой – природным явлением (научить играть "как Тенякова" и даже описать ее обаяние невозможно) и человеком предельно честным, настоящим во всем", – сказано в публикации.

В театре отметили, что Тенякова пришла в МХАТ в 1988 году, уже будучи известной актрисой: ранее она играла главные роли в Ленинградском театре им. Ленинского комсомола, БДТ Товстоногова и Театре имени Моссовета. Также она прославилась благодаря фильмам "Старшая сестра", "Зеленая карета" и "Любовь и голуби".

Почти за 40 лет службы в МХТ она сыграла множество разнообразных ролей – от Мадлены Бежар в "Кабале святош", Раневской в "Вишневом саде", Гурмыжской в "Лесе" до современниц.

Наталья Тенякова родилась 3 июля 1944 года. Окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Вдова актера Сергея Юрского.