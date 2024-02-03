Умер звезда фильмов "Рокки" Карл Уэзерс

Ему было 76 лет

03 февраля 2024, 09:00, ИА Амител

Кадр из фильма "Рокки 4 " (1985)

Умер американский актер Карл Уэзерс, известный по роли Аполло Крида в первых четырех частях "Рокки".

Уэзерс также сыграл в "Хищнике", "Счастливчике Гилморе" и "Мандалорце". Как сообщили изданию Deadline его родственники, 76-летний актер "мирно умер во сне" 1 февраля.

"Карл был исключительным человеком, который прожил необыкновенную жизнь. Своим вкладом в кино, телевидение, искусство и спорт он оставил неизгладимый след и получил мировое признание среди разных поколений", – заявили его близкие.

Накануне стало известно, что в крови алтайского танцора и актера Дмитрия Красилова не нашли следов наркотиков, причиной его смерти стали последствия эндокринопатии.