Умерла звезда "Глухаря" Ангелина Ноздрина

Ей было 65 лет

25 сентября 2023, 07:45, ИА Амител

Фото: kino-teatr.ru

В возрасте 65 лет скончалась актриса Ангелина Ноздрина, сообщил член Союза театральных деятелей России Александр Чупин.

"Пришла страшная новость – ушла Ангелина Ноздрина", – написал он, отметив, что женщины не стало через год после смерти ее мужа, актера Владимира Таныгина.

Причина кончины артистки не уточняется.

Ангелина Ноздрина родилась 12 сентября 1958 года в Душанбе. Играла в театрах, снималась в сериалах "Глухарь", "Меч", "Держи меня крепче".

Ранее стало известно, что умерла актриса Алагез Салахова.