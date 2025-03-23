Умирают трудоспособные. Из-за каких болезней в 2024 году на Алтае выросла смертность

Почти 80% вклада в общую смертность составляют четыре группы заболеваний

23 марта 2025, 08:00, ИА Амител

Пациенты в реанимации / Фото: amic.ru

В 67 из 69 муниципалитетов Алтайского края зафиксировали прирост смертности по основным классам причин в 2024 году. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов в ходе своего доклада на итоговой коллегии ведомства. По его словам, самая сложная ситуация сложилась в Залесовском, Алейском, Троицком и Краснощековском районах. Кроме того, смертность увеличилась и в разрезе основных групп заболеваний.

О том, из-за чего в 2024 году умерло больше жителей Алтайского края, чем в 2023-м, – в материале amic.ru.

Больше 30 тысяч смертей

Из доклада министра следует, что в 2024 году в Алтайском крае умерло более 30 тысяч человек (при этом Алтайкрайстат сообщил более чем о 32 тысячах умерших). Напомним, годом ранее смертность составила чуть больше 29 тысяч человек. Таким образом, важный для Минздрава показатель в регионе подскочил с 13,9 до 15,3 летального случая на одну тысячу жителей.

Из-за этого Алтайский край и не "дотянул" до запланированного уровня средней ожидаемой продолжительности жизни. Прогнозировалось, что в среднем она будет не менее 72,5 года, но в итоге составила чуть больше 69,5 года.

230 из умерших – дети, 7,2 тысячи – люди трудоспособного возраста, а 22,8 тысячи – пожилые жители региона.

"В 61% случаев это были смерти на дому. То есть внезапные, без своевременного обращения за медицинской помощью", – подчеркнул министр.

Также он добавил, что среди сельского населения уровень смертности выше. Отчасти именно поэтому в новом нацпроекте есть отдельный целевой показатель – ожидаемая продолжительность жизни сельского населения.

От чего умирают в Алтайском крае?

В докладе министра отмечается, что смертность увеличилась по всем четырем основным классам заболеваний.

От новообразований скончалось 5115 человек – на 84 человека больше, чем в 2023 году.

Смертность от болезней органов пищеварения – 1795 человек вместо 1736 годом ранее.

Болезни системы кровообращения в 2024-м унесли жизни 13 695 человек – на 1152 случая больше, чем в 2023-м.

Количество смертей от болезней органов дыхания увеличилось на 54 и составило 1791.

Попов подчеркнул, что только четыре эти группы недугов внесли 79,2% в общую смертность в 2024 году.

Акцент на трудоспособных мужчин

Отдельно министр остановился на трудоспособном населении – доля смертей в этой категории выросла.

"Сверхсмертность среди трудоспособного возраста – отдельная проблема. Больше семи тысяч человек умерло в 2024 году. Наибольший прирост в этой категории дали болезни органов пищеварения, дыхания, систем кровообращения", – сказал Попов.

По его словам, в ближайшие годы краевой Минздрав отдельное внимание будет уделять именно мужскому населению.

"Мужской контингент у нас с особой ментальностью, они в меньшей степени обращаются за медицинской помощью", – пояснил глава ведомства.Он вновь привел статистику, по которой одни и те же заболевания (болезни системы кровообращения) выявляют и у мужчин, и у женщин примерно в одном возрасте. Только если слабый пол после постановки диагноза живет еще в среднем около 20 лет, то сильный в весьма короткие сроки умирает.

Этот перекос нужно исправлять, подчеркнул Попов. По его словам, именно смертность среди мужчин трудоспособного возраста вносит наибольший "вклад" в нынешний уровень ожидаемой продолжительности жизни, который Алтайский край намерен увеличивать.

При этом в плюс играет статистика по новорожденным – за последние годы регион добился исторического минимума по младенческой смертности.