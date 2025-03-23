Умирают трудоспособные. Из-за каких болезней в 2024 году на Алтае выросла смертность
Почти 80% вклада в общую смертность составляют четыре группы заболеваний
23 марта 2025, 08:00, ИА Амител
В 67 из 69 муниципалитетов Алтайского края зафиксировали прирост смертности по основным классам причин в 2024 году. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов в ходе своего доклада на итоговой коллегии ведомства. По его словам, самая сложная ситуация сложилась в Залесовском, Алейском, Троицком и Краснощековском районах. Кроме того, смертность увеличилась и в разрезе основных групп заболеваний.
О том, из-за чего в 2024 году умерло больше жителей Алтайского края, чем в 2023-м, – в материале amic.ru.
Больше 30 тысяч смертей
Из доклада министра следует, что в 2024 году в Алтайском крае умерло более 30 тысяч человек (при этом Алтайкрайстат сообщил более чем о 32 тысячах умерших). Напомним, годом ранее смертность составила чуть больше 29 тысяч человек. Таким образом, важный для Минздрава показатель в регионе подскочил с 13,9 до 15,3 летального случая на одну тысячу жителей.
Из-за этого Алтайский край и не "дотянул" до запланированного уровня средней ожидаемой продолжительности жизни. Прогнозировалось, что в среднем она будет не менее 72,5 года, но в итоге составила чуть больше 69,5 года.
230 из умерших – дети, 7,2 тысячи – люди трудоспособного возраста, а 22,8 тысячи – пожилые жители региона.
"В 61% случаев это были смерти на дому. То есть внезапные, без своевременного обращения за медицинской помощью", – подчеркнул министр.
Также он добавил, что среди сельского населения уровень смертности выше. Отчасти именно поэтому в новом нацпроекте есть отдельный целевой показатель – ожидаемая продолжительность жизни сельского населения.
От чего умирают в Алтайском крае?
В докладе министра отмечается, что смертность увеличилась по всем четырем основным классам заболеваний.
- От новообразований скончалось 5115 человек – на 84 человека больше, чем в 2023 году.
- Смертность от болезней органов пищеварения – 1795 человек вместо 1736 годом ранее.
- Болезни системы кровообращения в 2024-м унесли жизни 13 695 человек – на 1152 случая больше, чем в 2023-м.
- Количество смертей от болезней органов дыхания увеличилось на 54 и составило 1791.
Попов подчеркнул, что только четыре эти группы недугов внесли 79,2% в общую смертность в 2024 году.
Акцент на трудоспособных мужчин
Отдельно министр остановился на трудоспособном населении – доля смертей в этой категории выросла.
"Сверхсмертность среди трудоспособного возраста – отдельная проблема. Больше семи тысяч человек умерло в 2024 году. Наибольший прирост в этой категории дали болезни органов пищеварения, дыхания, систем кровообращения", – сказал Попов.
По его словам, в ближайшие годы краевой Минздрав отдельное внимание будет уделять именно мужскому населению.
"Мужской контингент у нас с особой ментальностью, они в меньшей степени обращаются за медицинской помощью", – пояснил глава ведомства.Он вновь привел статистику, по которой одни и те же заболевания (болезни системы кровообращения) выявляют и у мужчин, и у женщин примерно в одном возрасте. Только если слабый пол после постановки диагноза живет еще в среднем около 20 лет, то сильный в весьма короткие сроки умирает.
Этот перекос нужно исправлять, подчеркнул Попов. По его словам, именно смертность среди мужчин трудоспособного возраста вносит наибольший "вклад" в нынешний уровень ожидаемой продолжительности жизни, который Алтайский край намерен увеличивать.
При этом в плюс играет статистика по новорожденным – за последние годы регион добился исторического минимума по младенческой смертности.
08:17:54 23-03-2025
Минздрав теперь стал Министерством смертности-ведет подсчет умерших... А не выздоровевших
08:29:16 23-03-2025
- "Прогнозировалось, что в среднем она будет не менее 72,5 года, но в итоге составила чуть больше 69,5 года." ------- Пенсионер! Если доживешь до пенсии помни, у тебя есть это "счастье" всего четыре с половиной года.
09:33:58 23-03-2025
Гость (08:29:16 23-03-2025) - "Прогнозировалось, что в среднем она будет не менее 72,5 г...
Во-первых, это ожидаемая, предполагаемая, прогнозируемая продолжительность жизни. То есть, которую хотелось бы для отчётности, а не реальная существующая. Во-вторых, в АК ожидаемая для женщин 80-89, для мужчин 60-69. Поэтому правильнее писать, пенсионеры мужского пола более не ожидаются.
21:37:09 23-03-2025
Гость (09:33:58 23-03-2025) Во-первых, это ожидаемая, предполагаемая, прогнозируемая... Вообще-то нормальные мужики на пенсию уходят в 50-55 лет
09:44:33 24-03-2025
гость-гостю (21:37:09 23-03-2025) Вообще-то нормальные мужики на пенсию уходят в 50-55 лет...
в 35
08:43:50 23-03-2025
Молодец Попов. Свою задачу выполняет.
08:53:38 23-03-2025
Без серьезных денежных вливаний в медицину, вопрос не решить. Метод «Я тучи разведу руками» не сработает.
11:53:07 23-03-2025
Гость (08:53:38 23-03-2025) Без серьезных денежных вливаний в медицину, вопрос не решить... Какие вливания?! Работать не хотят. Начиная от медсестер и заканчивая министром. Если им еще больше денег давать, то у них на работу вообще не останется времени.
00:13:43 24-03-2025
Гость (11:53:07 23-03-2025) Какие вливания?! Работать не хотят. Начиная от медсестер и з... Так ты думаешь, что новые поликлиники-больницы бесплатно построят, бинты, лекарства бесплатно закупят и медперсонал аж разбежался за копейки работать. К чему привели эти действия по оптимизации мы все видим.
09:12:08 25-03-2025
Гость (11:53:07 23-03-2025) Какие вливания?! Работать не хотят. Начиная от медсестер и з...
Интересно где ты работаешь? В офисе? И весь рабочий день решаешь, как бы лоха-покупателя развести, чтобы он подороже всякую шнягу покупал? Или на госслужбе паразитируешь?
09:29:37 23-03-2025
Такие показатели - повод отправить попова в отставку, а то и спросить по всей строгости за развал медицины в крае. Не обращаются к врачу - смешно читать, не к кому обращаться
21:39:06 23-03-2025
Гость (09:29:37 23-03-2025) Такие показатели - повод отправить попова в отставку, а то и... А вот в январе этого года смертность ниже , чем в январе прошлого на 2,5%- так что не нойте
09:49:15 23-03-2025
"Также он добавил, что среди сельского населения уровень смертности выше." Не может быть, оптимизация не могла такого результата дать, всё во благо исключительно!
09:57:32 23-03-2025
Министерство оптимизации численности населения.
10:01:09 23-03-2025
Чистый геноцид.
10:25:03 23-03-2025
нужно создать рабочую группу, с привлечением экспертов и наблюдателей, под патронажем мощного специалиста по вирусам - анестезиолога проценко.
по итогам работы. запретить умирать в трудоспособном возрасте, и разрешить в нетрудоспособном.
10:27:50 23-03-2025
Заставить отработать свои зарплаты всё министерство, начиная с министра, непосредственно в больницах и поликлиниках. Не захотят - выгнать с волчьим билетом.
10:36:27 23-03-2025
Он за это ответит? Хотя, помнится, за одну из самых больших смертностей (если не самую большую) по стране в период ковида ему даже медальку давали. Видимо, все правильно делает (
10:45:18 23-03-2025
Зато диспансеризация))) А так, это все полностью запланированное деяние властьдержащих.
11:24:53 23-03-2025
Чистка населения полным ходом
14:17:06 23-03-2025
Гость (11:24:53 23-03-2025) Чистка населения полным ходом... Не просто населения, а трудоспособного.
16:59:30 23-03-2025
Гость (14:17:06 23-03-2025) Не просто населения, а трудоспособного.... На радость пенсионному фонду
13:03:49 23-03-2025
при Попове значительно улучшилась медицина-созданы межрайонные центры,часто больные через несколько часов доставляются в краевые стационары,возможна запись в краевые поликлиники и диспансеры.Основной резерв увеличения продолжительности ЗОЖ-отказ от курения,алкоголя,обжорства,своевременное обращение за медпомощью.Врач с 50летним стажем
13:38:42 23-03-2025
А как некоторые радовались повышению пенсионного возраста!!!!
14:21:01 23-03-2025
А какой показатель Голикова установила?
15:15:22 23-03-2025
Основной резерв увеличения продолжительности ЗОЖ-отказ от курения,алкоголя,обжорства ----------- вот!!! Ведь жрут что попало, лишь бы не готовить самим! Пьют литрами бормотуху какую то, это и алкоголем то нельзя назвать)) но виноват Попов, врачи и падминистрация!
18:31:35 23-03-2025
Случай несколькодневной давности. Мужчина 37 лет, имел с детства периодические проблемы с легкими (ХОБЛ), но как-то жил, работал. Внезапно стал задыхаться, появилась одышка, боль в груди. Его несколько дней лечили препаратами для легких. Умер. Хотели уже похоронить, но родные настояли увезти в Барнаул на вскрытие. Оказалось что умер от инфаркта сердца. Его в райцентре тупо не искали и не распознали.
Могу еще рассказать про смерть парня 22 лет, которому не лечили зуб из-за выходных: "потерпи, ты же не девочка, солью полощи". Дотерпел до заражения крови и смерти.
Вот так и умирают трудоспособные.
19:35:51 23-03-2025
Гость (18:31:35 23-03-2025) Случай несколькодневной давности. Мужчина 37 лет, имел с дет... Ну про зуб вы напутали - это не у нас, это у них. Вон Амик же писал, что в Барнаул зубы лечить чуть ли не из Америки едут. Да и вообще у нас в крае медицина по-круче, чем в Израиле, 146%.
00:49:02 24-03-2025
Гость (18:31:35 23-03-2025) Случай несколькодневной давности. Мужчина 37 лет, имел с дет... А еще в глазной на П.Сухова не умеют распознавать и лечить грибок.
Знакомому год лечили антибиотиками воспаление глаза. Он потерял зрение на одном глазу. Почти потерял сам глаз. В Москве сделали пересадку роговицы. Оказалось что все это время у него был грибок, которому пофиг на антибиотики. Думали, был уникальный досадный случай. Но нет. Вчера у других своих знакомых узнал про такой же случай, ребенку глаз месяцами закапывали антибиотиками, то затихает, то снова гноится. И только на днях в другой клинике обнаружили грибок.
Беда у нас с диагностикой.
09:54:39 24-03-2025
Гость (00:49:02 24-03-2025) А еще в глазной на П.Сухова не умеют распознавать и лечить г...
Грибок антибиотиками убивается. Возможно Ваш знакомый кушал до этого антибиоты без назначения врача - у меня таких знакомых дебилов полно. Просто не понимают что такое резистентность, как не объясняй мозги не работают. Хотя я не врач - представляю как тяжело каждому придурку это доносить..
09:56:40 24-03-2025
Болезни системы кровообращения в 2024-м унесли жизни 13 695 человек – на 1152 случая больше, чем в 2023-м.
Это что за скачок такой почти на 10%?
14:27:57 24-03-2025
При таком отношении к населению ,какие то другие итоги трудно и предположить.У меня предложение .Коль такая у нас плачевная ситуация с продолжительностью жизни,пусть тогда правительство примет меры для улучшения нашей жизни,нашего социального положения,тем более ,что мы регион ,наиболее пострадавший от ядерных испытаний.Сократите срок выхода на пенсию гражданам,хотя бы до того каким он был до 2018 г.Особенно для жителей сельской местности.Для них его надо сделать ещё меньше.Тут ,думаю, понятно и ежу ,что повышение смертности населения впрямую связано с повышением возраста выхода на пенсию.При сложившихся катастрофических социально-экономических условиях смертность населения будет только возрастать.
09:03:31 25-03-2025
Гость (11:53:07 23-03-2025) Какие вливания?! Работать не хотят. Начиная от медсестер и з... Идиотизм или непонимание ситуации!