К врачу не идут. Как на Алтае будут спасать мужчин, которые умирают намного раньше женщин
Чтобы увеличить среднюю продолжительность жизни в крае, нужно замотивировать мужское население следить за здоровьем, уверен Дмитрий Попов
19 марта 2025, 06:15, ИА Амител
Отдельным приоритетом в рамках нового национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" в Алтайском крае станет борьба за здоровье мужского трудоспособного населения. Об этом в ходе пресс-конференции 17 марта рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. По его словам, именно эта категория вносит наибольший "вклад" в сверхсмертность, которую медики всеми силами пытаются сократить. Причины тоже понятны – мужчины ходят к врачу гораздо реже женщин, а потому и живут заметно меньше.
Умирают на 20 лет раньше
Глава регионального Минздрава напомнил, что в нацпроекте, который будет действовать с 2025 по 2030 год, предусмотрены целевые показатели. Так, средняя ожидаемая продолжительность жизни в Алтайском крае за этот период должна достигнуть 77 лет. Чтобы этого добиться, нужно сокращать смертность именно среди мужского населения, подчеркнул Попов.
"Мы специально проводили анализ по нашему региону. Та убыль, которая имеется в части ожидаемой продолжительности жизни, обусловлена в большей части мужчинами трудоспособного возраста", – пояснил министр.В пример он привел статистику по заболеваниям сердечно-сосудистой системы.
"Чаще всего и у мужчин, и у женщин эти болезни выявляют в возрасте 60-69 лет. Но при этом у женщин наибольшая смертность в категории 80-89 лет, а у мужчин – 60-69 лет. Разрыв – 20 лет. Это говорит о том, что у мужского населения заболевания слишком поздно выявляют, когда ситуация уже запущена и трудно поддается лечению. Либо диагностируют, когда уже дошло до инфаркта или инсульта", – рассказал Дмитрий Попов. Чтобы добиться целевых показателей, региону нужно сконцентрироваться в первую очередь на этой категории жителей, сделал вывод министр.
Замотивировать на диспансеризацию
Главная задача для Минздрава в этом вопросе, по мнению Попова, – замотивировать мужчин чаще ходить к врачу.
"Мы должны разобраться в ситуации, найти стимулы для мужского населения больше знать о состоянии своего здоровья. Хотя сами они этого не очень хотят. Женщины в этом вопросе более лояльны и внимательны к себе", – пояснил глава Минздрава. По его словам, один из шагов, который должен изменить ситуацию, – "диспансеризация за час". Сейчас эту систему активно внедряют в медучреждениях края. Цель в том, чтобы медобследование приобрело удобный формат "чекапа", когда всех врачей можно пройти за максимально короткий промежуток времени.
Попов подчеркнул, что в регионе уже сейчас есть отличные примеры поликлиник, где диспансеризацию проводят за час-полтора. Теперь нужно, чтобы так было везде.
"Сложно, но эффективно"
По словам министра, уменьшить мужскую сверхсмертность в Алтайском крае – очень амбициозная задача. Проекты, где требуется в том числе и активное участие граждан, реализовывать намного сложнее.
"Конечно, наибольший отклик в нацпроекте у людей вызывает модернизация первичного звена. Не было ФАПа на селе, а потом появился. Но это тактические результаты, а нам нужно сконцентрироваться и на стратегических решениях. Самые сложные проекты касаются охраны здоровья и формирования идеологии на здоровый образ жизни. Это очень трудно, но по итогу дает самый высокий результат", – убежден Попов. Кстати, направление "Модернизация первичного звена", которое было в нацпроекте "Здравоохранение", будет и в "Продолжительной и активной жизни". По словам Попова, за пять лет планируется построить не менее 185 объектов. В том числе идет согласование проектов четырех новых поликлиник, которые должны появиться в Барнауле.
06:46:26 19-03-2025
..."По словам министра, уменьшить мужскую сверхсмертность в Алтайском крае – очень амбициозная задача"...
Если бы министром стала Белоцкая Н.И., то это мероприятие действительно можно было бы назвать очень амбициозной задачей.
Для нашего нынешнего наиглавнейшего минздравовца - такая задача заведомо невыполнимая.
10:47:50 19-03-2025
Гость (06:46:26 19-03-2025) ..."По словам министра, уменьшить мужскую сверхсмертность в ...
Наибольшая смертность у мужчин в категории 60-69 лет. 60+69=129/2=64.5 года. Я правильно понимаю, что даже согласно официальным данным среднестатистический мужчина в Алтайском крае не доживает полгода до установленного возраста выхода на пенсию в 65 лет?
06:50:25 19-03-2025
А толку ходить в наши больницы? Два года ищут почему повышены тромбоциты. И бесплатные анализы и платные и диспансеризация ежегодная. Районная больница Шипуново. К хирургу вообще не попадешь
06:54:17 19-03-2025
Какая диспансеризация... К врачу попасть проблема
09:29:40 19-03-2025
...... (06:54:17 19-03-2025) Какая диспансеризация... К врачу попасть проблема... Согласно отчёту Минздрава в прошлом году её прошел каждый второй житель края. Включая детей и стариков.
Нет оснований не доверять
10:48:58 19-03-2025
Гость (09:29:40 19-03-2025) Согласно отчёту Минздрава в прошлом году её прошел каждый вт... Если это сарказм, то очень тонкий....
06:55:05 19-03-2025
Реши проблему с доступностью врачей, а потом рот раскрывай. К терапевту талон за две недели получаешь. Про узких специалистов вообще молчу, все через терапевта...
07:05:38 19-03-2025
Гость (06:55:05 19-03-2025) Реши проблему с доступностью врачей, а потом рот раскрывай. ... поражает, то, что оплата труда тех, кто нас должен лечить, долгое время было если не на уровне плинтуса, то где то рядом, а теперь смотрим на учителей, дальше объяснять? пока мотивация доктора и учителя не в порядке, будут проблемы, и с кадрами в том числе, сюда же и вопрос воспитания молодежи.
06:59:32 19-03-2025
все намного проще, вы посмотрите, чем питаются люди? что пьют? чем дышат? одни "зарабатывают" фальсифицируя продукты, другие пытаются лечить, исправлять последствия потребления всякой гадости, введение ТУ, вместо ГОСТов - один момент, а их наверное масса, и так многое в нашей обыденности не совсем безобидно, хочешь масло сливочное- а берешь пальму или вообще какой то маргарин, желаешь взять колбасу - а берешь костную муки, шкуры, в лучшем случае сою, а то и вообще не пойми что! дальше-больше вариантов... некоторые меняют чужие жизни на деньги в своем кармане, забыли, что их нет в гробах?
07:58:38 19-03-2025
И платные клиники, где вместо помощи шарлатанство и обман! Больше открывайте, капитализм потерял человеческое , заменил все деньгами!
09:22:14 19-03-2025
Гость (07:58:38 19-03-2025) И платные клиники, где вместо помощи шарлатанство и обман! Б... Опять капиталиЗЬм виноват?))) Рейтинг стран свежий по уровню здравохранения глянь-2025 года- 94 страны представлено. Социалистические Куба и Сев. Корея туда не попали.)) Первые три места-Тайвань, Юж. Корея и Япония. Россия, кстати, на 56 месте. До дна очень ещё далеко, так что гордимся ))
10:50:53 19-03-2025
Гость (09:22:14 19-03-2025) Опять капиталиЗЬм виноват?))) Рейтинг стран свежий по уров... уровень здравоохранения и уровень доступности медицинской помощи для населения разные вещи, тем более как его считают в этом рейтинге непонятно. Людям по большей части редко нужна высокотехнологичная медпомощь, но зато часто нужна обычная типа сломал, порезал, аппендицит, зуб болит. А как раз на Кубу ездят за медициной, в том числе и американцы. Потому что там в разы дешевле и квалифицированнее, потому что у врачей не стоит задача вытянуть с пациента больше денег. В Америке мужчина подал в суд на больницу, потому что вместо операции, которая в принципе исправила бы проблему с сердцем, ему делали другу операцию, которая просто улучшала его состояние на время и так 3 раза, а то, что человек мог загнуться от этой нерешенной проблемы врачам было пофиг.
11:40:36 19-03-2025
Гость (10:50:53 19-03-2025) уровень здравоохранения и уровень доступности медицинской по... Опять эти мифы)) ССылочку на официальные источники про Кубу скиньте. Есть экспертный обзор от
НИИ Организации здравоохранения " Показатели доступности и уровня МП"(Россия). только он, кажись, года 2020-21 и выборка сравнительная там небольшая. Но ,думаю, за эти годы у нас лучше не стало)) Так вот там - по оценкам- в России просто беда. В 5 (!!!) раз все показатели хуже , чем в Китае или Сингапуре. В США, кстати, там тоже хвастаться нечем.
14:29:37 19-03-2025
Гость (10:50:53 19-03-2025) уровень здравоохранения и уровень доступности медицинской по... Вот недавно видела рекламу:туры в Китай для россиян зубы лечить!!В Казахстан давно уже жители Алтайского края ездят.
08:08:08 19-03-2025
Очередной пиар варяга - априори понятно, что дальше слов дел не будет.
Говорить о несовершенстве системы медицины по ОМС можно долго - потому как основной запил у нас на выкашивание бесплатной медицины и повсеместное внедрение платной, на которую у мужчин в основной своей массе денег нет - то детей подними, то дом построй, то автомобиль подлатай.
Вот и все выводы. Несложно, правда?
08:40:00 19-03-2025
Alex@ (08:08:08 19-03-2025) Очередной пиар варяга - априори понятно, что дальше слов дел... печально, если так! не догоняют, чем закончится? или гражданство чужое уже прикупили? так там потом они не будут никому не нужны!
08:08:53 19-03-2025
Новый тренд у чиновников - решать амбициозные задачи. Вы простые задачи решите, решатели. С развязкой на Змеиногорском уже нарешали. С медициной тоже - к врачу не попасть, диспансеризация - это полная профанация, медперсонала не хватает, лечение выписывают по подсказкам из интернета без анализов. Люди работают на двух-трех работах, чтобы жить, - вот причина низкой продолжительности жизни. И что за терминология - всех врачей можно пройти за максимально короткий промежуток времени? Пройти можно по улице. У врачей надо получать лечение или профилактику заболеваний.
08:43:40 19-03-2025
Гость (08:08:53 19-03-2025) Новый тренд у чиновников - решать амбициозные задачи. Вы про... печально все, что можно с этим сделать? кто бы знал то!
08:29:58 19-03-2025
Да рад бы к врачу сходить! А вы пробовали у терапевта направление взять к этим самым спасительным врачам. Это ... целый квест окончание которого платная консультация у того же врача которому не дал терапевт направление.
08:48:19 19-03-2025
Гость (08:29:58 19-03-2025) Да рад бы к врачу сходить! А вы пробовали у терапевта направ... пример из личного опыта: пять мать иху месяцев собираю заключения для МСЭ...а я не на больничном, как так то? сначала получи- выбей направления, потом беги по узким спецам, пока одно пройдешь, другое заново нужно пройти, ибо срок вышел... как то так!
09:34:35 19-03-2025
Хирург дал направление на рентген.Но , чтобы туда попасть, мне надо самому где-то купить диск для рентгена . И это в новой 14 поликлинике!
09:57:03 19-03-2025
Поддерживаю комментаторов! Муж полгода пытается попасть в неврологу через "чуткого" терапевта в поликлинике на Кулагина... болит спина, что иногда нога отнимается... ответ такой - наверно, желудок.. естественно, походил по врачам да бросил, сдал анализы, направлений никуда не дали, ждите как появятся талоны на мрт, мы вам позвоним (ага-ага). иногда отлеживается и дальше на работу... ибо нет толку ходить в наши поликлиники.. а взносы платятся регулярно и немалые с зарплаты, но медпомощь не получишь за свои же деньги.
11:24:55 19-03-2025
Гость (09:57:03 19-03-2025) Поддерживаю комментаторов! Муж полгода пытается попасть в не... отлеживаться и дальше это просто загнать себя в могилу. Надо к шаману ему или как минимум к травнику толковому. Он даст зелье. Выпьет помажет спину два раза и все. Я тоже так маялся пока эту простую истину не понял. Не от врачей твое выздоровление зависит а лично от тебя самого. Могу навскидку мужику этому посоветовать бальзам звездочка вьетнамский чтобы облегчение пришло. Более хорошее действие это тайские бальзамы -мази. Пахнут как звездочка но поэффективней будут
10:02:39 19-03-2025
У Булгакова есть цикл рассказов "Записки юного врача", так вот более 100 лет назад в деревнях и селах была возможность у людей что им помогут, хоть один ,но врач спасет. А теперь даже роженицы обречены, точнее должны планировать запланированное ползти в центр, а если что пойдет не по плану?! Если честно жуть что стало. А он размышляет о продолжительности жизни...
10:05:51 19-03-2025
Супругу за 60+. Заболел сустав на руке, руку поднять не может. Сиди не сиди, а рука не проходит. Пошел в поликлинику. Прошел диспансеризацию, тут ничего не скажу, обследовали дотошно. А вот к неврологу талон не дали, сказали, что талонов нет. Короче, с какой болячкой пришел, с такой и ушел. А диспансеризацию да, прошел. Только толку то от неё- болячка то никуда не делась. Помимо организации диспансеризации, может ещё лечение организовать надо?
10:06:48 19-03-2025
Как ни прискорбно но наша деспанцеризация - это на самом деле раззорение "вашего кошелька" и врачи (многие) в этой схеме имеют место быть.
10:45:28 19-03-2025
гость (10:06:48 19-03-2025) Как ни прискорбно но наша деспанцеризация - это на самом дел... о да! пришла к участковому терапевту после диспансеризации на работе, взяв с собой результаты анализов и обследований, сделанных в частной клинике(!), так как выявились проблемы... результат приема - а чего вы хотите в 40 лет, попейте витамины... но через неделю в госуслугах появились сведения о проведенной мне диспансеризации в участковой поликлинике! чудо чудесное! заочно обследовали.. "вот до чего техника дошла!"
10:09:57 19-03-2025
Замотивировали уже. До пенсии не дай бог дожить.
11:19:52 19-03-2025
Мой опыт общения с поликлиникой показал, чтобы посещать её надо иметь отменное здоровье и массу свободного времени. Нет, мне звонят с предложением пройти диспансеризацию (теперь поняла, почему- курс партии). Но я прохожу её ежегодно в платной клинике - экономлю время. Но опыт отписавшихся выше комментаторов показывает, что на продолжительность жизни влияет не столько диспансеризация, сколько организация оказания медицинской помощи населению. Впрочем, выводы делать Вам, господин Министр!
13:04:07 19-03-2025
Гость (11:19:52 19-03-2025) Мой опыт общения с поликлиникой показал, чтобы посещать её н... на продолжительность жизни граждан в первую очередь влияет то, чем мы все питаемся и что пьём( насколько чистую воду я имею ввиду), то есть здесь должна, я думаю, на первом месте продовольственная безопасность нашей страны, все деятели, занимающиеся фальсификатом продуктов питания равнозначны врагам государства, они по сути убивают людей.
14:54:54 19-03-2025
Гость (13:04:07 19-03-2025) на продолжительность жизни граждан в первую очередь влияет т... И уровень стресса. Здоровый сон.
20:47:44 19-03-2025
Интересно, за 5 лет продолжительность жизни должна вырасти на 10 лет. За счет чего? Чтобы уровень медицинского обслуживания на Алтае был примерно такой же как в Москве надо 100-200 мрд вложить. А на эти цели выделяют "пшик да маленько". Нужно 2-3 хороших городских больницы с современным технологичным оборудованием и медикаментами. В городских больницах не хватает обезбола, даже в краевой больнице надо за свой счет покупать бинты, т.к. их там не хватает. А по нехватке мест в больницах я уже молчу. Там , где должны лежать по 4 человека - кладут во 6-7. Так еще и попасть в больницу крайне сложно, иногда ожидание до 2-3 месяцев.
Когда же Алтайский край войдет в Россию?!