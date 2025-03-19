К врачу не идут. Как на Алтае будут спасать мужчин, которые умирают намного раньше женщин

Чтобы увеличить среднюю продолжительность жизни в крае, нужно замотивировать мужское население следить за здоровьем, уверен Дмитрий Попов

19 марта 2025, 06:15, ИА Амител

Медицинские работники / Фото: amic.ru

Отдельным приоритетом в рамках нового национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" в Алтайском крае станет борьба за здоровье мужского трудоспособного населения. Об этом в ходе пресс-конференции 17 марта рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. По его словам, именно эта категория вносит наибольший "вклад" в сверхсмертность, которую медики всеми силами пытаются сократить. Причины тоже понятны – мужчины ходят к врачу гораздо реже женщин, а потому и живут заметно меньше.

Умирают на 20 лет раньше

Глава регионального Минздрава напомнил, что в нацпроекте, который будет действовать с 2025 по 2030 год, предусмотрены целевые показатели. Так, средняя ожидаемая продолжительность жизни в Алтайском крае за этот период должна достигнуть 77 лет. Чтобы этого добиться, нужно сокращать смертность именно среди мужского населения, подчеркнул Попов.

"Мы специально проводили анализ по нашему региону. Та убыль, которая имеется в части ожидаемой продолжительности жизни, обусловлена в большей части мужчинами трудоспособного возраста", – пояснил министр.В пример он привел статистику по заболеваниям сердечно-сосудистой системы.

"Чаще всего и у мужчин, и у женщин эти болезни выявляют в возрасте 60-69 лет. Но при этом у женщин наибольшая смертность в категории 80-89 лет, а у мужчин – 60-69 лет. Разрыв – 20 лет. Это говорит о том, что у мужского населения заболевания слишком поздно выявляют, когда ситуация уже запущена и трудно поддается лечению. Либо диагностируют, когда уже дошло до инфаркта или инсульта", – рассказал Дмитрий Попов. Чтобы добиться целевых показателей, региону нужно сконцентрироваться в первую очередь на этой категории жителей, сделал вывод министр.

Замотивировать на диспансеризацию

Главная задача для Минздрава в этом вопросе, по мнению Попова, – замотивировать мужчин чаще ходить к врачу.

"Мы должны разобраться в ситуации, найти стимулы для мужского населения больше знать о состоянии своего здоровья. Хотя сами они этого не очень хотят. Женщины в этом вопросе более лояльны и внимательны к себе", – пояснил глава Минздрава. По его словам, один из шагов, который должен изменить ситуацию, – "диспансеризация за час". Сейчас эту систему активно внедряют в медучреждениях края. Цель в том, чтобы медобследование приобрело удобный формат "чекапа", когда всех врачей можно пройти за максимально короткий промежуток времени.

Попов подчеркнул, что в регионе уже сейчас есть отличные примеры поликлиник, где диспансеризацию проводят за час-полтора. Теперь нужно, чтобы так было везде.

"Сложно, но эффективно"

По словам министра, уменьшить мужскую сверхсмертность в Алтайском крае – очень амбициозная задача. Проекты, где требуется в том числе и активное участие граждан, реализовывать намного сложнее.

"Конечно, наибольший отклик в нацпроекте у людей вызывает модернизация первичного звена. Не было ФАПа на селе, а потом появился. Но это тактические результаты, а нам нужно сконцентрироваться и на стратегических решениях. Самые сложные проекты касаются охраны здоровья и формирования идеологии на здоровый образ жизни. Это очень трудно, но по итогу дает самый высокий результат", – убежден Попов. Кстати, направление "Модернизация первичного звена", которое было в нацпроекте "Здравоохранение", будет и в "Продолжительной и активной жизни". По словам Попова, за пять лет планируется построить не менее 185 объектов. В том числе идет согласование проектов четырех новых поликлиник, которые должны появиться в Барнауле.