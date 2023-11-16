Умные и смелые. В АлтГУ состоится региональный кейс-чемпионат для школьников

Участие в нем будут принимать команды от разных школ края

16 ноября 2023, 15:00, ИА Амител

Фото: пресс-служба АлтГУ

В Алтайском государственном университете 18 ноября 2023 года пройдет региональный кейс-чемпионат "Наука 2.0" для школьников 8-11 классов. Участники мероприятия смогут познакомиться с направлениями обучения в институтах АлтГУ, а также приобретут опыт решения реальных задач и публичных выступлений, получая обратную связь от экспертов.

Как будет проходить кейс-чемпионат "Наука 2.0"?

Каждая сборная команда из пяти человек будет решать задание кейса, связанного с экологической проблемой в той или иной профессиональной сфере. После выполнения задания команды защитят свои проекты перед жюри – экспертами из разных областей, а также партнерами мероприятия (АО "Алтай-Кокс", ООО "Ренессанс Косметик", НКО "Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства").

Каждую команду будет курировать ментор от одного из институтов либо колледжа классического вуза.

Что еще там будет интересного?

Участников также ждет:

работа площадки "Открытое небо", школа аэроуправления и моделирования "Авионикс";

знакомство с направлениями обучения в институтах АлтГУ;

кофе-брейк, организованный вузом;

экоквиз от студенческого экологического клуба АлтГУ "Под открытым небом";

брендированные подарки и сертификаты для каждого участника;

крутые призы и дипломы победителям.

Более подробно узнать о кейс-чемпионате можно на сайте.

Кейс-чемпионат "Наука 2.0" проводится при поддержке гранта российского движения детей и молодежи (РДДМ) "Движение Первых". Это общероссийское общественно-государственное движение, созданное для воспитания, организации досуга подростков и формирования мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей.