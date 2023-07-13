"Уно моменто": кому песня, а кому игра. Чем заняться на корпоративе и тимбилдинге?

В корпорации творчества EventCorpLife рассказали, как с помощью простой игры разнообразить любое событие

13 июля 2023, 12:05, ИА Амител LjN8KQbTE

Настольная игра / Фото: zinkevych / freepik.com

"Уно, уно, уно моменто" – звучит песня из известного кинофильма "Формула любви". Благодаря этому отрывку, пожалуй, каждый человек старше 35 лет знает хотя бы одно слово по-испански: а именно, что уно – это "один". Но большинство барнаульцев помоложе скорее расшифрует его, как название настольной игры. О ней и рассказали в корпорации творчества EventCorpLife* и объяснили, почему ее стоит добавить в концепцию семейного праздника или встречи компании коллег.

Что за игра и чем она интересна?

"Уно" – это настольная игра родом из Америки. Впервые о ней упоминали около 30-х годов прошлого столетия. На данный момент все права на торговую марку Uno Game* принадлежат компании Mattel*.

"Играть в "Уно" можно дома, на работе, дружеских посиделках, тимбилдингах и корпоративах. Это идеальный вариант для тех, кто не любит долго разбираться в правилах. Игра проходит легко, быстро и непринужденно. Одновременно участниками могут быть и два, и четыре, и даже десять человек", – рассказала режиссер-организатор корпорации творчества EventCorpLife Анастасия Базылева.

Она по своему опыту знает, что в игре каждый сможет раскрыться, при чем иногда даже с неожиданной стороны.

Как играть?

В "Уно" важны два аспекта:

цвета (красный, желтый, голубой и зеленый);

цифры (от 1 до 9).

Именно от их комбинаций зависит исход в игре. Есть и дополнительные карты, которые могут перевернуть любую стратегию. Но наличие так называемых "козырей" только усилит атмосферу азарта и интриги.

Основной целью игры является быстрый сброс всех имеющихся на руках карт, но первым делом от больших по значению. Первого выбывшего участника считают победителем. Именно поэтому название игры и переводится как "один".

"Не стоит волноваться, если в игре есть и новички, и опытные игроки. Для "Уно" постоянно выпускают новые дополнения и версии, поэтому вовлечь в игровой процесс или удивить обновленной визуализацией будет несложно. Например, "Уно Тачки" создана с целью привлечь внимание юных поклонников популярного мультфильма. Ее отличают изображения веселых автомобилей, но это никак не влияет на механику самого процесса", – подытожила event-организатор.

В "Уно" могут играть люди любого возраста и рода занятий. Поэтому смело добавляйте игру в концепцию своих мероприятий.

*EventCorpLife ("ИвентКорпЛайф"); Uno Game ("Уно Гейм"); Mattel ("Маттел").

Корпорация творчества EventCorpLife

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ИП Романова В. Е.

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