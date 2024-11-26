Уоррен Баффетт посоветовал родителям давать детям читать завещание

Он считает, что нужно отвечать на возникающие вопросы, пока есть время

26 ноября 2024, 14:15, ИА Амител

Подпись / Фото: pxhere.com/ru/photo/811631

Известный американский предприниматель и филантроп Уоррен Баффетт, которому в этом году исполнилось 94 года, поделился своими размышлениями о том, как лучше всего поступить родителям при составлении завещания.

По мнению миллиардера, после того как родители составят завещание, они должны дать его прочитать своим детям, а уже потом подписать. Уоррен Баффетт считает, что дети должны успеть задать все интересующие их вопросы, пока родители еще могут на них ответить.

Баффетт является владельцем корпорации, стоимость которой оценивается в 150 миллиардов долларов. У него двое детей: дочь, 71 год, и сын, 65 лет, которые входят в совет директоров компании, сообщает CNBC News.