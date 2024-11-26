Уоррен Баффетт посоветовал родителям давать детям читать завещание
Он считает, что нужно отвечать на возникающие вопросы, пока есть время
26 ноября 2024, 14:15, ИА Амител
Известный американский предприниматель и филантроп Уоррен Баффетт, которому в этом году исполнилось 94 года, поделился своими размышлениями о том, как лучше всего поступить родителям при составлении завещания.
По мнению миллиардера, после того как родители составят завещание, они должны дать его прочитать своим детям, а уже потом подписать. Уоррен Баффетт считает, что дети должны успеть задать все интересующие их вопросы, пока родители еще могут на них ответить.
Баффетт является владельцем корпорации, стоимость которой оценивается в 150 миллиардов долларов. У него двое детей: дочь, 71 год, и сын, 65 лет, которые входят в совет директоров компании, сообщает CNBC News.
14:29:21 26-11-2024
Когда у жителей Алтайского края будут свои корпорации стоимостью 150 миллиардов хотя бы рублей, тогда им будет смысл не только прочитать детям завещание, но и написать его.
😆
"Завещаю свою двухкомнатную фатеру в "хрущёвской" пятиэтажке моему внуку Антон 1980 года рождения ,чтобы он наконец-то съехал от мамы..."😆
16:01:30 26-11-2024
этот Уорен Баффет думает что дал почитать детям завещание и этим сделал хорошее дело. А дети то прочитали: этому дал этому дал а этому не дал ничего. А Уоррен поясняет - ты воду не носил, дрова не пилил итд итп. А малыш с детства уже гуглит какие яды есть и вообще способы избавиться и от бенефициариев и от гнусного Уорена