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Уоррен Баффетт посоветовал родителям давать детям читать завещание

Он считает, что нужно отвечать на возникающие вопросы, пока есть время

26 ноября 2024, 14:15, ИА Амител

Подпись / Фото: pxhere.com/ru/photo/811631
Подпись / Фото: pxhere.com/ru/photo/811631

Известный американский предприниматель и филантроп Уоррен Баффетт, которому в этом году исполнилось 94 года, поделился своими размышлениями о том, как лучше всего поступить родителям при составлении завещания.

По мнению миллиардера, после того как родители составят завещание, они должны дать его прочитать своим детям, а уже потом подписать. Уоррен Баффетт считает, что дети должны успеть задать все интересующие их вопросы, пока родители еще могут на них ответить.

Баффетт является владельцем корпорации, стоимость которой оценивается в 150 миллиардов долларов. У него двое детей: дочь, 71 год, и сын, 65 лет, которые входят в совет директоров компании, сообщает CNBC News.

бизнес

Комментарии 2

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Кхм...

14:29:21 26-11-2024

Когда у жителей Алтайского края будут свои корпорации стоимостью 150 миллиардов хотя бы рублей, тогда им будет смысл не только прочитать детям завещание, но и написать его.
😆
"Завещаю свою двухкомнатную фатеру в "хрущёвской" пятиэтажке моему внуку Антон 1980 года рождения ,чтобы он наконец-то съехал от мамы..."😆

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Гость

16:01:30 26-11-2024

этот Уорен Баффет думает что дал почитать детям завещание и этим сделал хорошее дело. А дети то прочитали: этому дал этому дал а этому не дал ничего. А Уоррен поясняет - ты воду не носил, дрова не пилил итд итп. А малыш с детства уже гуглит какие яды есть и вообще способы избавиться и от бенефициариев и от гнусного Уорена

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