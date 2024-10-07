"Упал в яму и наткнулся на штырь". Новосибирец погиб в нескольких метрах от дома

Сестра мужчины рассказала подробности трагедии

07 октября 2024, 17:01, ИА Амител

Яма до трагедии (слева) и после (справа) / Фото: "КП-Новосибирск" со ссылкой на читателей

В Новосибирске 54-летний мужчина вечером 1 октября шел по тротуару, где не было света, и провалился в вырытую коммунальщиками яму, пишет "КП-Новосибирск".

"Оставалось только дорогу перейти. Он не заметил яму, упал в нее и наткнулся на штырь. Мы предполагаем, что брат не сразу умер, он еще на нем висел какое-то время, но было уже поздно, видимо, люди не слышали крики", – рассказала сестра погибшего.

По ее словам, возле ямы было мало ограждений. Более того, местные жители неоднократно жаловались на отсутствие освещения на данном участке улицы. После трагедии в мэрии обещали решить этот вопрос.

"Говорят, яма была давно разрыта. Когда я приехала, все ограждения по какой-то причине лежали внутри. Я сама узнала, кто у нас следователь, но пока никакой внятной информации не получила. Сама поеду к нему и узнаю, будут возбуждать уголовное дело или нет", – рассказала женщина.

После трагедии яму огородили надежнее, а накануне засыпали полностью щебнем. Следователи проводят проверку по факту гибели мужчины.