"Упал в яму и наткнулся на штырь". Новосибирец погиб в нескольких метрах от дома
Сестра мужчины рассказала подробности трагедии
07 октября 2024, 17:01, ИА Амител
В Новосибирске 54-летний мужчина вечером 1 октября шел по тротуару, где не было света, и провалился в вырытую коммунальщиками яму, пишет "КП-Новосибирск".
"Оставалось только дорогу перейти. Он не заметил яму, упал в нее и наткнулся на штырь. Мы предполагаем, что брат не сразу умер, он еще на нем висел какое-то время, но было уже поздно, видимо, люди не слышали крики", – рассказала сестра погибшего.
По ее словам, возле ямы было мало ограждений. Более того, местные жители неоднократно жаловались на отсутствие освещения на данном участке улицы. После трагедии в мэрии обещали решить этот вопрос.
"Говорят, яма была давно разрыта. Когда я приехала, все ограждения по какой-то причине лежали внутри. Я сама узнала, кто у нас следователь, но пока никакой внятной информации не получила. Сама поеду к нему и узнаю, будут возбуждать уголовное дело или нет", – рассказала женщина.
После трагедии яму огородили надежнее, а накануне засыпали полностью щебнем. Следователи проводят проверку по факту гибели мужчины.
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