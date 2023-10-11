Упавшее дерево перегородило дорогу в центре Барнаула
Инцидент случился у Аграрного университета
11 октября 2023, 13:40, ИА Амител
Фото: Barnaul 22
В Барнауле днем 11 октября на Красноармейском проспекте на дорогу упало дерево. Инцидент случился у здания Аграрного университета.
В паблике Barnaul 22 рассказали, что из-за произошедшего путь оказался перекрыт и водители были вынуждены разворачиваться. Однако в комментариях вскоре отметили, что дерево оперативно оттащили "много людей хороших".
По данным 2ГИС, пробки на дорогах города на момент написания заметки оцениваются в 5 баллов из 10. Затруднений в районе вуза не наблюдается.
Ранее сообщили, что возле поворота на поселок Черницк на женщину на велосипеде рухнул тополь. От полученных травм горожанка скончалась.
14:45:17 11-10-2023
Кто отвечает за аварийные деревья в городе?Кто несет ответственность за упавшие деревья?