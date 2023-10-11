Упавшее дерево перегородило дорогу в центре Барнаула

Инцидент случился у Аграрного университета

11 октября 2023, 13:40, ИА Амител

Фото: Barnaul 22

В Барнауле днем 11 октября на Красноармейском проспекте на дорогу упало дерево. Инцидент случился у здания Аграрного университета.

В паблике Barnaul 22 рассказали, что из-за произошедшего путь оказался перекрыт и водители были вынуждены разворачиваться. Однако в комментариях вскоре отметили, что дерево оперативно оттащили "много людей хороших".

По данным 2ГИС, пробки на дорогах города на момент написания заметки оцениваются в 5 баллов из 10. Затруднений в районе вуза не наблюдается.

Ранее сообщили, что возле поворота на поселок Черницк на женщину на велосипеде рухнул тополь. От полученных травм горожанка скончалась.