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Упавший тополь убил женщину на велосипеде в Барнауле

Сегодня в городе сильный ветер, будьте осторожны

11 октября 2023, 13:35, ИА Амител

В Барнауле возле поворота на поселок Черницк на женщину на велосипеде упал сломавшийся тополь, сообщает "Инцидент Барнаул".

"Женщина скончалась. На месте скорая и полиция", – рассказали очевидцы.

Напомним, сегодня в Барнауле сильный ветер, будьте осторожны.

Барнаул Происшествия

Комментарии 6

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Гость

13:43:51 11-10-2023

Дурдом. Да ну нафиг. Так точно упал

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Гость

14:23:35 11-10-2023

С ума сойти.

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Гость

17:09:32 11-10-2023

Его величество случай.

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Сережа

00:50:25 12-10-2023

Чему быть, того не миновать. Жаль женщину. Все мы не застрахованы. Надо ценить жизнь и не тратить время по пусту. Не совать нос в чужую жизнь, а заниматься своей. Надо прожить жизнь достойно, не известно, когда она закончится. Всем благ!

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Гость

07:51:08 12-10-2023

Не совать нос в чужую жизнь -- даже если косо смотрит и готовится зарезать, это его жизнь, надо жить своей пока не зарезал

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Гость

12:29:06 13-10-2023

По теории вероятности случай с сотней нулей. Как после этого не поверишь в бога.

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