Упавший тополь убил женщину на велосипеде в Барнауле
Сегодня в городе сильный ветер, будьте осторожны
11 октября 2023, 13:35, ИА Амител
В Барнауле возле поворота на поселок Черницк на женщину на велосипеде упал сломавшийся тополь, сообщает "Инцидент Барнаул".
"Женщина скончалась. На месте скорая и полиция", – рассказали очевидцы.
Напомним, сегодня в Барнауле сильный ветер, будьте осторожны.
13:43:51 11-10-2023
Дурдом. Да ну нафиг. Так точно упал
14:23:35 11-10-2023
С ума сойти.
17:09:32 11-10-2023
Его величество случай.
00:50:25 12-10-2023
Чему быть, того не миновать. Жаль женщину. Все мы не застрахованы. Надо ценить жизнь и не тратить время по пусту. Не совать нос в чужую жизнь, а заниматься своей. Надо прожить жизнь достойно, не известно, когда она закончится. Всем благ!
07:51:08 12-10-2023
Не совать нос в чужую жизнь -- даже если косо смотрит и готовится зарезать, это его жизнь, надо жить своей пока не зарезал
12:29:06 13-10-2023
По теории вероятности случай с сотней нулей. Как после этого не поверишь в бога.