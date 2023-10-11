Упавший тополь убил женщину на велосипеде в Барнауле

Сегодня в городе сильный ветер, будьте осторожны

11 октября 2023, 13:35, ИА Амител

В Барнауле возле поворота на поселок Черницк на женщину на велосипеде упал сломавшийся тополь, сообщает "Инцидент Барнаул".

"Женщина скончалась. На месте скорая и полиция", – рассказали очевидцы.

Напомним, сегодня в Барнауле сильный ветер, будьте осторожны.