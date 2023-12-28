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Упоминания Киркорова убрали еще из одного фильма

Картина, из которой "стерли" певца, вышла в 2022 году

28 декабря 2023, 15:45, ИА Амител

Постер фильма "Самоирония судьбы"
Постер фильма "Самоирония судьбы"

Упоминания о Филиппе Киркорове убрали из описания фильма "Самоирония судьбы". Об этом сообщает Baza.

Отмечается, что Киркорова выписали из состава актеров фильма, но его изображение на постере все еще присутствует. 

Роль в фильме певец исполнил значимую. В новогодней картине от ТНТ он сыграл "Ипполита Бедросовича".

Ранее сообщалось, что поп-король Филипп Киркоров пропал с постера новогодней комедии "Иван Васильевич меняет все" на ТНТ после скандала с "голой" вечеринкой блогера Насти Ивлеевой.

Вместо него на постер поместили шоумена Павла Волю.

Знаменитости

Комментарии 13

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Гость

15:50:27 28-12-2023

Упоминание о нём вообще отовсюду нужно убрать.

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Гость

16:22:35 28-12-2023

Нашли повод избавиться от Киркорова, да там весь шоубис давным давно пора на свалку.

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гость

16:31:22 28-12-2023

Хорошая новость!

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Гость

16:35:23 28-12-2023

Ну все по известной фразе: .... когда пришли за мной, не осталось никого, кто бы заступился за меня.

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Гость

16:49:16 28-12-2023

Гость (16:35:23 28-12-2023) Ну все по известной фразе: .... когда пришли за мной, не ост... Ой да ладно. Это Киркоров или кто-то из этой публики бы заступался за кого то? Да их только деньги интересуют

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Гость

17:00:56 28-12-2023

Гость (16:49:16 28-12-2023) Ой да ладно. Это Киркоров или кто-то из этой публики бы заст... Вам хотят сказать о другом. Те, кто сейчас поддерживает травлю Киркорова, свято уверены в том, что сегрегация их не коснется. И совершенно напрасно.

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Гость

16:40:13 28-12-2023

Появление таких "звезд" невозможно без активной/пассивной/молчаливой поддержки населения, это мы заполняли залы/стадионы, молча смотрели на этих "королей/королев" десятилетиями на экранах телевизоров и вырастили этих "монстров" и видимо только события последнего года позволило нам открыть глаза и взглянуть на этих "королей" "трезвым" взглядом, не даром говорят "Нет худа, без добра"

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Гость

16:46:16 28-12-2023

Гость (16:40:13 28-12-2023) Появление таких "звезд" невозможно без активной/пассивной/мо... а какие события отрезвили Вам взгляд?

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Гость

16:55:11 28-12-2023

Гость (16:46:16 28-12-2023) а какие события отрезвили Вам взгляд?... "Какое самое главное событие в моей жизни? - Самое главное событие в вашей жизни у вас впереди!" (Михаил Булгаков)

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Гость

16:58:43 28-12-2023

Гость (16:40:13 28-12-2023) Появление таких "звезд" невозможно без активной/пассивной/мо... Батюшки светы... Сходите помолитесь и покайтесь, что ли. "Мы, Николай Вторый..." И кто ж это их на экранах десятилетиями показывал, воспитывая, так сказать, народный вкус? Наверное, опять "мы"? Или все же это была государственная политика - дурновкусие и пошлость на экране? Это раз. Два - наше государство от авторитаризма переходит к тоталитаризму, влезая во все сферы жизни, включая секс и праздники. Частная. Закрытая. Вечеринка, на которую добровольно пришли взрослые дееспособные люди. Вас эта ситуация точно радует? Ну и три - "звезды" решили, что за поддержку СВО они могут продолжать делать все, что хотят. И сейчас им просто показывают, что можно далеко не всем. Вот и все.

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гость

16:42:54 28-12-2023

бедненький,теперь он с голоду умет если его фамилию в титрах не укажут,хоть бы народ не смешили

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Гость

18:42:39 28-12-2023

Пущай едет в Бразилию и играет там дона Пэдро

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Гость

18:52:06 28-12-2023

Как же му накласть на все это. Он обеспечен лет на 500 вперёд.

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