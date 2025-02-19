Употребление спиртного может вызвать алкогольную деменцию, заявила врач
Заболевание грозит вплоть до полной потери личности
19 февраля 2025, 12:31, ИА Амител
Фото: KIM DAEYOUNG / unsplash.com
Длительное и чрезмерное употребление спиртного может вызвать алкогольную деменцию, сказала терапевт Ольга Чиркова во время разговора с news.ru.
По ее словам, это приводит к снижению когнитивных функций – от ухудшения памяти и внимания до полной потери ядра личности и психических нарушений.
Чиркова отметила, что этиловый спирт и ацетальдегид, образующийся в организме, являются нейротоксичными веществами, уничтожающими нейроны и разрушающими нейронные связи.
"Наиболее ярко это проявляется в возрасте 55+, но в настоящее время, к сожалению, алкогольная деменция начала молодеть", – добавила Чиркова.
15:36:14 19-02-2025
С учетом продажи некачественной алкогольной продукции, будет ускорение тенденции.... Почему Роспотребнадзор и другие соответствующие ведомства не контролируют КАЧЕСТВО! Оно ужасное!