Употребление спиртного может вызвать алкогольную деменцию, заявила врач

Заболевание грозит вплоть до полной потери личности

19 февраля 2025, 12:31, ИА Амител

Фото: KIM DAEYOUNG / unsplash.com

Длительное и чрезмерное употребление спиртного может вызвать алкогольную деменцию, сказала терапевт Ольга Чиркова во время разговора с news.ru.

По ее словам, это приводит к снижению когнитивных функций – от ухудшения памяти и внимания до полной потери ядра личности и психических нарушений.

Чиркова отметила, что этиловый спирт и ацетальдегид, образующийся в организме, являются нейротоксичными веществами, уничтожающими нейроны и разрушающими нейронные связи.

"Наиболее ярко это проявляется в возрасте 55+, но в настоящее время, к сожалению, алкогольная деменция начала молодеть", – добавила Чиркова.