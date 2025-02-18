Врач назвала вредное для здоровья количество алкоголя
Со слов Ирины Барановой, спиртное оказывает негативное влияние на весь организм
18 февраля 2025, 14:30, ИА Амител
Фото: Eeshan Garg / unsplash.com
Даже минимальные дозы алкоголя вредны для здоровья, заявила в телеграм-канале терапевт Ирина Баранова.
По ее словам, даже от небольшой дозы спиртного снижаются когнитивные функции, концентрация, память и скорость реакции, а также повышается риск импульсивных решений.
Кроме того, алкоголь увеличивает нагрузку на сердце, вызывая повышение давления и риск аритмии.
Он также повреждает печень и нарушает микрофлору кишечника, что приводит к воспалению и проблемам с кожей. Также алкоголь может нарушать сон и гормональный баланс.
14:38:52 18-02-2025
Поездите за рулём один день в условиях мегаполиса, т.е с камерами, трафиком, особенным менталитетом водителей, и получите те же самые негативные последствия для организма.
14:57:56 18-02-2025
Игорь (14:38:52 18-02-2025) Поездите за рулём один день в условиях мегаполиса, т.е с кам... так бухим надо ездить - тогда норм.
14:44:36 18-02-2025
а где количество алкоголя !!!!!!!!!!!!!
14:55:37 18-02-2025
Шинник (14:44:36 18-02-2025) а где количество алкоголя !!!!!!!!!!!!!...
У каждого свое. Мне после литра как-то наутро не очень.
16:07:01 18-02-2025
Гость (14:55:37 18-02-2025) У каждого свое. Мне после литра как-то наутро не очень....
сидра?
16:14:38 18-02-2025
Гость (14:55:37 18-02-2025) У каждого свое. Мне после литра как-то наутро не очень.... Мне после 0,75 беленькой нормально. А после 1,0 часов до 10 утра потряхивает. Зато сплю как убитый. У каждого свой организм. Ну и не езжу с утра, если позднее чем 8 вечера, больше 0,5 выкушал. Поэтому почти всегда пешеход:)
16:25:56 18-02-2025
Гость (16:14:38 18-02-2025) Мне после 0,75 беленькой нормально. А после 1,0 часов до 10 ... так покурить надо пойти или сесть порезаться в стрелялку на компе адреналина хапнуть
17:05:35 18-02-2025
Гость (16:25:56 18-02-2025) так покурить надо пойти или сесть порезаться в стрелялку на ... Курю очень редко. Когда много выпью)) А в стрелялки не играю уже лет 25. После реальных боевых действий их даже на компьютере не хочу видеть....
14:57:03 18-02-2025
терапевт Ирина Баранова, это кто такая? В стране терапевтов, как навоза за коровником, почему выбрали её? И что умного она сказала?
17:52:34 18-02-2025
ВВП (14:57:03 18-02-2025) терапевт Ирина Баранова, это кто такая? В стране терапевтов,... Ты чё?
Врачей не хватает! И терапевтов тем более!
Советы любого терапевта на вес золота!
15:00:07 18-02-2025
А ещё можно отметить, что зная о вреде алкоголя, меньше пить не будут, потому что эта ловушка создана человеком и самой природой, не заинтересует нас выбраться из неё пока мы не потеряем что нибудь самое дорогое.
16:36:43 18-02-2025
Гость (15:00:07 18-02-2025) А ещё можно отметить, что зная о вреде алкоголя, меньше пить... вино создано не человеком. Есть книга скандального ученого американского который обвинил массачусетский центральный археологический университет имени Чарльза Дарвина в том что их ученые в местном крематории сжигают артефакты с раскопок -кости великанов. Эта книга про такие вот артефакты и там есть фото серебряной чаши возрастом в полмиллиарда лет на которой изображено чеканкой три разных растения. Два науке неизвестно а третье -виноград. Человека в то время точно еще не было
15:04:46 18-02-2025
как там, первая капля алкоголя убивает человека, сказал пророк. Но ничего не сказал про последующий литр, поэтому макаешь палец в вино, стряхиваешь каплю, и пей пока шары не остановятся
15:29:24 18-02-2025
Гость (14:55:37 18-02-2025) У каждого свое. Мне после литра как-то наутро не очень.... Срочно к терапэвту!
15:42:53 18-02-2025
не пью вобще. почему проблемы совсем перечисленным в статье все равно имеются?
16:03:54 18-02-2025
"Все приятное в этом мире либо вредно, либо аморально, либо ведет к ожирению." (с)
16:20:55 18-02-2025
алкоголь разный бывает
бывает вино молодое испитое прямо из бочонка в подвалах ялтинского винзавода а бывает технический спирт полученный из банки с краской путем намотки краски на вращающееся сверло и отстоя. Тут стакан того и стакан того по разному действовать на организм будут поэтому изречения эти ни о чем. Безграмотную тупую некомпетентность проходимца чую
17:49:52 18-02-2025
Трезвое - это естественное, изначальное, базовое состояние организма!
Всё остальное это самообман...
18:00:57 18-02-2025
Попробовал не пить алкоголь совсем, понравилось, и вот уже много лет совсем не тянет даже лизнуть или понюхать эту гадость