Врач назвала вредное для здоровья количество алкоголя

Со слов Ирины Барановой, спиртное оказывает негативное влияние на весь организм

18 февраля 2025, 14:30, ИА Амител

Фото: Eeshan Garg / unsplash.com

Даже минимальные дозы алкоголя вредны для здоровья, заявила в телеграм-канале терапевт Ирина Баранова.

По ее словам, даже от небольшой дозы спиртного снижаются когнитивные функции, концентрация, память и скорость реакции, а также повышается риск импульсивных решений.

Кроме того, алкоголь увеличивает нагрузку на сердце, вызывая повышение давления и риск аритмии.

Он также повреждает печень и нарушает микрофлору кишечника, что приводит к воспалению и проблемам с кожей. Также алкоголь может нарушать сон и гормональный баланс.