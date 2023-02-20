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Управляющие компании начнут обслуживать коттеджные поселки в пригороде Барнаула

УК смогут решать вопросы охраны, эксплуатации сетей, дорог, а в их штате будут специалисты разных направленностей

20 февраля 2023, 07:47, ИА Амител

Посёлок в пригороде Барнаула / Фото: Екатерина Смолихина amic.ru
Посёлок в пригороде Барнаула / Фото: Екатерина Смолихина amic.ru

В коттеджных посёлках в пригороде Барнаула могут появиться управляющие или сервисные компании. Они будут обслуживать малоэтажные дома, оказывать услуги по охране, вывозу мусора, содержанию инженерных сетей. Это позволит в разы повысить качество жизни за городом. Об этом говорили эксперты на круглом столе "Формирование рынка загородной недвижимости", который организовала федеральная строительная компания "Малые этажи" и сайт amic.ru на площадке рекламного агентства "FM-Продакшн".

Решающий фактор

Управляющие или сервисные компании уже много лет обслуживают коттеджные посёлки в европейской части страны. Дальше Урала эта схема пока практически не работает. Однако необходимость давно назрела, уверены эксперты.

"Колоссальный сдерживающий фактор для людей, которые бы хотели переехать на землю или иметь всесезонный загородный дом, это необходимость обслуживать свою недвижимость. Люди говорят, что хотят там жить, а не работать. Встаёт вопрос о появлении сервисных компаний по аналогии с управляющими компаниями, которые бы занимались квалифицированным обслуживанием малоэтажного жилого фонда", – объяснил руководитель компании "Фирсова Слобода" Михаил Кочетов.

Управляющие компании в коттеджных посёлках, как и в многоквартирном фонде, должны формировать бюджеты за счёт взносов. На эти деньги они заключают договоры с компаниями, оказывающими услуги как товариществу, так и индивидуально жителям квартала.

"Кто-то не хочет тратить время на уборку снега: ему выгоднее заплатить за эту услугу. А другие, напротив, переехали на землю, чтобы помахать лопатой", – сказал Михаил Кочетов.

Наиболее эффективная форма, когда одна УК обслуживает сразу несколько посёлков и микрорайонов. В этом случае взносы с жителей будут минимальными.

"Невозможно в каждом посёлке создать эффективную структуру управления. Это очень дорого. Если бы у нас одна УК управляла одной многоэтажкой, счета были бы запредельными. Должна быть структура, которая эксплуатирует несколько посёлков, тогда это будет эффективно. Ещё вопрос: за что готовы люди платить? Застройщик может всё построить, но люди должны решить, будут ли они в будущем содержать детские и спортивные площадки", – уверен Кочетов.

Структурированное управление коттеджными посёлками – это один из факторов, который сможет привлечь покупателей. Поэтому застройщики пригорода, которые планируют в ближайшее время развивать проекты, должны обратить на это внимание, считает директор барнаульского офиса строительной компании "Малые этажи" Валентин Гусев.

"Когда появятся сервисные компании, у нас изменится портрет покупателя, собственника дома. Увеличится воронка продаж. В этом случае человеку не придётся всё делать самостоятельно и бороться за существование, комфортное проживание, которое соответствует сегодняшним реалиям", – резюмировал он.

Первый опыт

В ближайшие годы в Барнауле запланировано строительство как минимум двух коттеджных посёлков с управлением. Во всяком случае об этом заявляют инвесторы. Один из будущих микрорайонов расположится недалеко от садоводства "Лесные поляны". Инвестором проекта выступает компания "Фирсова Слобода".

Общая численность участков, выделенных под строительство частных домов, составляет 1223 га. За счёт стоимости наделов застройщик намерен сделать дороги с твёрдым покрытием и разворотными площадками в тупиковых проездах, освещение улиц, аллей и бульвара. Также компания-инвестор планирует самостоятельно возводить в посёлке коммерческие объекты.

Другой планируемый микрорайон, где все вопросы жизнеобеспечения будет решать управляющая компания, расположится напротив микрорайона Палитра.

В нём будет 820 домовладений с участками по 8, 10 и 12 соток. Всего посёлок рассчитан на проживание почти 2,5 тыс. человек.

В микрорайоне предусмотрено строительство продуктового магазина, частного детского сада на 24 места и детсада временного пребывания детей на 12 мест, спортивно-досугового центра, конторы управляющей компании, а также двух многофункциональных зданий. В них возможно разместить отделения связи, банка, буфет, ФАП, процедурный кабинет, аптеку, пункт правопорядка.

Комментарии 22

  • Не надо, мы видим их пользу в муравейниках! Наши власти везде позаботяться о народе!
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Сочуствую тем , кто с УК в частном доме живет. Надо мне снег почистить - заведу уборщик, найму трактор. Лампочку на столбе тоже есть кому поменять, травку скосить - сами справимся!
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Нужно возвращать муниципальные ЖЭУ, тогда есть с кого спросить и реально заставить работать всякие администрации, которые сейчас кроме как чесать языком больше ничем не занимаются!
    20 февраля, Гость   Ответить
  • ммм. новая кормушка.. молодцы
    20 февраля, Гость   Ответить
  • "Сочуствую тем , кто с УК в частном доме живет." Ну, а они тебе посочувствуют, когда по какой-либо причине ты не сможешь откопать, покосить или лампочку ввентить.
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, ну так когда не смогу отпать - тогда и УК на горизонте тоже не будет))) Лампочку вкрутить и покосить - не смешите!
    20 февраля, Гость   Ответить
  • не сможешь откопать, покосить или лампочку ввентить." Откопать-всегда сбрасываемся на трактор,покосить- УК не будет у твоего дома косить,максимум-обочину,лампочку ввинтить-горэлектросеть для этого есть. Зачем ещё нужна УК???????
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Если бы у нас одна УК управляла одной многоэтажкой, счета были бы запредельными А как же ТСЖ?
    20 февраля, Гость   Ответить
  • "Зачем ещё нужна УК???????" Че психуешь? Чисти снег иди и не пыхти. УК для слабаков жи.
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Ук - не для слабаков. Она для тех буратин, которые думают, что за них кто-то будет решать их проблемы...
    20 февраля, Гость   Ответить
  • В УК начальства больше работяг,кроме того желания большое бабла хапнуть за просто так,я молчу о качестве их услуг--- ведь работягам своим платят копейки,и специалистов не наймут.
    20 февраля, Гость   Ответить
  • не для этого я в дом переехал, чтобы УК себе на шею сажать, пусть многоквартирники "обслуживают.
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Специально из города уехали, в том числе чтоб не контактировать с жуликами из УК. Так нет же, и тут пытаются в карман залезть. Зачем в "частнике" УК???
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Не нужно никаких УК, оставьте в покое людей! Дороги как и их очистка зона ответственности администрации города (села, района), лампочки это горэлектросеть! Сейчас мы сами взаимодействуем с этими и другими органами, а не платим тысячи рублей в месяц посредникам. У нас, представьте себе, цены на оплату ЖКХ действительно поднялись на 14%. А не так как в муравейниках где правят всякие УК! А да, те кто не имеет желания или возможности чистить снег, к примеру, живут в квартирах, а летом на даче. И кстати, есть давно коттеджные посёлки, где все это налажено и идеально работает без ваших дармоедов (зачёркнуто) УК. Там и дома дороже и членские взносы, так что хватит изобретать велосипед.
    20 февраля, Гость   Ответить
  • А мне интересно какие такие проблемы будет решать УК? Вот забор у меня завалитс - заменят? Или крышу прекроют?
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Они очень много обещают перед продажей (и дороги, и социалка, и экология). Но после того как Вы купите у них участок у леса в тупичке (поэтому втридорога) они решат проложить мимо участка транзитную дорогу в очередной поселок за лесом.
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Вот забор у меня завалится - заменят? Конечно, Или крышу перекроют? Всегда пожалуйста... Вы уже проснитесь, товарищ
    20 февраля, Гость   Ответить
  • УК в нашей стране выполняют очень важную функцию: они собирают деньги с населения, а потом объясняют терпилам, что не могут работать, так как денег собрали слишком мало и надо собрать еще и гораздо больше...
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Дормаеды плодятся как кролики
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Завидуете? правильно.
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Одна из прелестей жизни на земле, в частном доме, как раз и заключается в отсутствии жуликов, сосущих деньги из жителей.
    20 февраля, Гость   Ответить
  • У меня есть с чем сравнивать есть и квартира и частный дом на С.Армии.. В данный момент выигрывает квартира.
    20 февраля, Гость   Ответить
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