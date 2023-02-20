Управляющие компании начнут обслуживать коттеджные поселки в пригороде Барнаула

УК смогут решать вопросы охраны, эксплуатации сетей, дорог, а в их штате будут специалисты разных направленностей

20 февраля 2023, 07:47, ИА Амител

Посёлок в пригороде Барнаула / Фото: Екатерина Смолихина amic.ru

В коттеджных посёлках в пригороде Барнаула могут появиться управляющие или сервисные компании. Они будут обслуживать малоэтажные дома, оказывать услуги по охране, вывозу мусора, содержанию инженерных сетей. Это позволит в разы повысить качество жизни за городом. Об этом говорили эксперты на круглом столе "Формирование рынка загородной недвижимости", который организовала федеральная строительная компания "Малые этажи" и сайт amic.ru на площадке рекламного агентства "FM-Продакшн".

Решающий фактор

Управляющие или сервисные компании уже много лет обслуживают коттеджные посёлки в европейской части страны. Дальше Урала эта схема пока практически не работает. Однако необходимость давно назрела, уверены эксперты.

"Колоссальный сдерживающий фактор для людей, которые бы хотели переехать на землю или иметь всесезонный загородный дом, это необходимость обслуживать свою недвижимость. Люди говорят, что хотят там жить, а не работать. Встаёт вопрос о появлении сервисных компаний по аналогии с управляющими компаниями, которые бы занимались квалифицированным обслуживанием малоэтажного жилого фонда", – объяснил руководитель компании "Фирсова Слобода" Михаил Кочетов.

Управляющие компании в коттеджных посёлках, как и в многоквартирном фонде, должны формировать бюджеты за счёт взносов. На эти деньги они заключают договоры с компаниями, оказывающими услуги как товариществу, так и индивидуально жителям квартала.

"Кто-то не хочет тратить время на уборку снега: ему выгоднее заплатить за эту услугу. А другие, напротив, переехали на землю, чтобы помахать лопатой", – сказал Михаил Кочетов.

Наиболее эффективная форма, когда одна УК обслуживает сразу несколько посёлков и микрорайонов. В этом случае взносы с жителей будут минимальными.

"Невозможно в каждом посёлке создать эффективную структуру управления. Это очень дорого. Если бы у нас одна УК управляла одной многоэтажкой, счета были бы запредельными. Должна быть структура, которая эксплуатирует несколько посёлков, тогда это будет эффективно. Ещё вопрос: за что готовы люди платить? Застройщик может всё построить, но люди должны решить, будут ли они в будущем содержать детские и спортивные площадки", – уверен Кочетов.

Структурированное управление коттеджными посёлками – это один из факторов, который сможет привлечь покупателей. Поэтому застройщики пригорода, которые планируют в ближайшее время развивать проекты, должны обратить на это внимание, считает директор барнаульского офиса строительной компании "Малые этажи" Валентин Гусев.

"Когда появятся сервисные компании, у нас изменится портрет покупателя, собственника дома. Увеличится воронка продаж. В этом случае человеку не придётся всё делать самостоятельно и бороться за существование, комфортное проживание, которое соответствует сегодняшним реалиям", – резюмировал он.

Первый опыт

В ближайшие годы в Барнауле запланировано строительство как минимум двух коттеджных посёлков с управлением. Во всяком случае об этом заявляют инвесторы. Один из будущих микрорайонов расположится недалеко от садоводства "Лесные поляны". Инвестором проекта выступает компания "Фирсова Слобода".

Общая численность участков, выделенных под строительство частных домов, составляет 1223 га. За счёт стоимости наделов застройщик намерен сделать дороги с твёрдым покрытием и разворотными площадками в тупиковых проездах, освещение улиц, аллей и бульвара. Также компания-инвестор планирует самостоятельно возводить в посёлке коммерческие объекты.

Другой планируемый микрорайон, где все вопросы жизнеобеспечения будет решать управляющая компания, расположится напротив микрорайона Палитра.

В нём будет 820 домовладений с участками по 8, 10 и 12 соток. Всего посёлок рассчитан на проживание почти 2,5 тыс. человек.

В микрорайоне предусмотрено строительство продуктового магазина, частного детского сада на 24 места и детсада временного пребывания детей на 12 мест, спортивно-досугового центра, конторы управляющей компании, а также двух многофункциональных зданий. В них возможно разместить отделения связи, банка, буфет, ФАП, процедурный кабинет, аптеку, пункт правопорядка.