Упрощенный техрегламент для автомобилей продлили в России

При этом требования к технике будут постепенно возвращаться

01 июня 2023, 09:02, ИА Амител

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Правительство продлило упрощённый техрегламент для выпуска автомобилей в России до 1 февраля 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом отмечается, что постепенно требования будут возвращаться. Например, с 1 июня 2023 года экологический класс машин, которые выпускают на территории страны, не может быть меньше второго. С 1 декабря текущего года все машины должны будут иметь систему ABS.

Производители, которые не прекращали поставки авто в страну, до 1 октября 2023 года будут проверяться по общему регламенту.