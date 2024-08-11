НОВОСТИПроисшествия

"Уральские авиалинии" пустят севший на поле под Новосибирском самолет на запчасти

На месте посадки предполагается создать небольшой городок из комфортных комбинированных зданий

11 августа 2024, 18:35, ИА Амител

Самолет в поле под Новосибирском / Фото: соцсети
Самолет в поле под Новосибирском / Фото: соцсети

Самолет, севший в поле под Новосибирском, разберут на запчасти. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на основателя "Уральских авиалиний" Сергея Скуратова.

"Самолет был застрахован. Нам выплачивают страховую сумму и предоставляют право его разделки и использования запасных частей. Поэтому часть страховки мы оставляем страховщикам как плату за вот эти запчасти. Я думаю, что в течение двух недель мы начнем разбор этого самолета", - сказал он.

На месте посадки предполагается создать небольшой городок из комфортных комбинированных зданий, сотрудники авиакомпании будут "раздевать" самолет и перевозить всё в Екатеринбург. Процесс планируется завершить к весне.

Скуратов также подчеркнул, что пилоты, несмотря на возникшие к ним вопросы со стороны проверяющих, смогли отлично посадить самолет. Перегрузка при посадке составила всего 1,9 g, а все пассажиры выжили.

Читайте также в сюжете: Экстренная посадка самолета под Новосибирском

Комментарии 4

Avatar Picture
Фрол

20:15:31 11-08-2024

Стережет Чонкин?

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

22:39:56 11-08-2024

А на дроме таких много - не бит, не крашен, один хозяин.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:41:55 11-08-2024

а пилота говорят, выгнали...!

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:55:16 12-08-2024

а как же герои-пилоты, нарушившие все возможные инструкции? их посадили? за самолетик и моральный ущерб пассажиров они уже заплатили?

  -5 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров