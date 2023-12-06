Пилотам, посадившим самолет в поле под Новосибирском, предложили уволиться

По данным СМИ, они отказались подписывать заявления

06 декабря 2023, 18:35, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Пилотам "Уральских авиалиний", посадившим самолет в поле под Новосибирском, предложили уволиться. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Информацию о просьбе со стороны руководства компании огласили родственники пилотов. При этом отмечается, что Сергей Белов и Эдуард Семенов отказались от подписания документов.

Причина, по которой пилотов попросили освободить занимаемые должности, неизвестна.

Напомним, что утром 12 сентября самолет выполнял рейс из Сочи в Омск, не смог долететь до места назначения и совершил экстренную посадку в поле возле села Убинского под Новосибирском.

Ранее сообщалось, что Росавиация решила возобновить расследование посадки самолета.