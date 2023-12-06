Пилотам, посадившим самолет в поле под Новосибирском, предложили уволиться
По данным СМИ, они отказались подписывать заявления
06 декабря 2023, 18:35, ИА Амител
Пилотам "Уральских авиалиний", посадившим самолет в поле под Новосибирском, предложили уволиться. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Информацию о просьбе со стороны руководства компании огласили родственники пилотов. При этом отмечается, что Сергей Белов и Эдуард Семенов отказались от подписания документов.
Причина, по которой пилотов попросили освободить занимаемые должности, неизвестна.
Напомним, что утром 12 сентября самолет выполнял рейс из Сочи в Омск, не смог долететь до места назначения и совершил экстренную посадку в поле возле села Убинского под Новосибирском.
Ранее сообщалось, что Росавиация решила возобновить расследование посадки самолета.
18:55:09 06-12-2023
Что и следовало ожидать!
19:22:51 06-12-2023
Что это обсуждать?Родственники забеспокоились и предложили...Обескуражили пользователей интернета.Специальные службы расследовали и написали отчёт.Не много ли у нас либерализма и пустопорожнего "обсуждения" по заданию родственников?У получавших хорошую зарплату лётчиков не могут быть неправильных действий?Может у них зависть к тем летчикам,которые тогда в другой ситуации безукоризненно посадили самолёт на другом кукурузном поле )
20:08:37 06-12-2023
Им же Путин в ладошки хлопал?
21:00:53 06-12-2023
Гость (20:08:37 06-12-2023) Им же Путин в ладошки хлопал?... Нет,он им под правое крыло дул.
06:52:20 07-12-2023
Есть отчет по итогам расследования: они неверно рассчитали количество топлива из-за того что подумали, будто убрали шасси. А шасси были в позиции посадки, сопротивление воздуха увеличенное, поэтому керосина и не хватило, и они садились в поле. То есть можно спокойно было садиться в первоначальной точке и не устраивать приключений. Да, молодцы, что без жертв, но они сами создали аварийную ситуацию. Плюс врали, что индикация показывала убранные шасси. Это выяснилось по записям бортового оборудования. Они в итоге поняли, что накосячили, но решили врать до конца. Работодателю такие сотрудники на таких ответственных должностях не нужны. Плюс они засадили борт в поле так, что там авиакомпании убытков под 100 миллионов. Им никакое дело не шьют, убытки не взыскивают, просто предложили самим уйти, расстаться по хорошему.
08:01:35 07-12-2023
Всегда думалось что рассчитывать количество топлива точно не работа пилота и есть на это специально обученные люди.
09:20:58 07-12-2023
Гость (08:01:35 07-12-2023) Всегда думалось что рассчитывать количество топлива точно не... Уральские авиалинии "славятся"своей экономией на топливе и каждый рейс заправляется тютелька в тютельку. а потом когда диспетчер предлагает по разным причинам причинам уйти на второй круг или подождать, пилоты орут что они сухие.
09:29:33 07-12-2023
Гость (08:01:35 07-12-2023) Всегда думалось что рассчитывать количество топлива точно не... Кого, если не секрет? Если в кабине два пилота, и все?
10:16:02 07-12-2023
Гость (08:01:35 07-12-2023) Всегда думалось что рассчитывать количество топлива точно не... пилоты и есть специально обученные этому.
09:42:34 07-12-2023
рассчитать топливо - это как раз и есть обязанность пилота
15:05:04 07-12-2023
Елена (09:42:34 07-12-2023) рассчитать топливо - это как раз и есть обязанность пилота... А бортинженера не существует ?