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Пилотам, посадившим самолет в поле под Новосибирском, предложили уволиться

По данным СМИ, они отказались подписывать заявления

06 декабря 2023, 18:35, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Пилотам "Уральских авиалиний", посадившим самолет в поле под Новосибирском, предложили уволиться. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Информацию о просьбе со стороны руководства компании огласили родственники пилотов. При этом отмечается, что Сергей Белов и Эдуард Семенов отказались от подписания документов.

Причина, по которой пилотов попросили освободить занимаемые должности, неизвестна.

Напомним, что утром 12 сентября самолет выполнял рейс из Сочи в Омск, не смог долететь до места назначения и совершил экстренную посадку в поле возле села Убинского под Новосибирском.

Ранее сообщалось, что Росавиация решила возобновить расследование посадки самолета.

Новосибирская область самолёт
Читайте также в сюжете: Экстренная посадка самолета под Новосибирском

Комментарии 11

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Гость

18:55:09 06-12-2023

Что и следовало ожидать!

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Гость

19:22:51 06-12-2023

Что это обсуждать?Родственники забеспокоились и предложили...Обескуражили пользователей интернета.Специальные службы расследовали и написали отчёт.Не много ли у нас либерализма и пустопорожнего "обсуждения" по заданию родственников?У получавших хорошую зарплату лётчиков не могут быть неправильных действий?Может у них зависть к тем летчикам,которые тогда в другой ситуации безукоризненно посадили самолёт на другом кукурузном поле )

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Гость

20:08:37 06-12-2023

Им же Путин в ладошки хлопал?

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Гость

21:00:53 06-12-2023

Гость (20:08:37 06-12-2023) Им же Путин в ладошки хлопал?... Нет,он им под правое крыло дул.

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Гость

06:52:20 07-12-2023

Есть отчет по итогам расследования: они неверно рассчитали количество топлива из-за того что подумали, будто убрали шасси. А шасси были в позиции посадки, сопротивление воздуха увеличенное, поэтому керосина и не хватило, и они садились в поле. То есть можно спокойно было садиться в первоначальной точке и не устраивать приключений. Да, молодцы, что без жертв, но они сами создали аварийную ситуацию. Плюс врали, что индикация показывала убранные шасси. Это выяснилось по записям бортового оборудования. Они в итоге поняли, что накосячили, но решили врать до конца. Работодателю такие сотрудники на таких ответственных должностях не нужны. Плюс они засадили борт в поле так, что там авиакомпании убытков под 100 миллионов. Им никакое дело не шьют, убытки не взыскивают, просто предложили самим уйти, расстаться по хорошему.

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Гость

08:01:35 07-12-2023

Всегда думалось что рассчитывать количество топлива точно не работа пилота и есть на это специально обученные люди.

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Гость

09:20:58 07-12-2023

Гость (08:01:35 07-12-2023) Всегда думалось что рассчитывать количество топлива точно не... Уральские авиалинии "славятся"своей экономией на топливе и каждый рейс заправляется тютелька в тютельку. а потом когда диспетчер предлагает по разным причинам причинам уйти на второй круг или подождать, пилоты орут что они сухие.

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Гость

09:29:33 07-12-2023

Гость (08:01:35 07-12-2023) Всегда думалось что рассчитывать количество топлива точно не... Кого, если не секрет? Если в кабине два пилота, и все?

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Гость

10:16:02 07-12-2023

Гость (08:01:35 07-12-2023) Всегда думалось что рассчитывать количество топлива точно не... пилоты и есть специально обученные этому.

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Елена

09:42:34 07-12-2023

рассчитать топливо - это как раз и есть обязанность пилота

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гость

15:05:04 07-12-2023

Елена (09:42:34 07-12-2023) рассчитать топливо - это как раз и есть обязанность пилота... А бортинженера не существует ?

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