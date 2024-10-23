Уральский депутат предложил россиянкам рожать по четыре ребенка ради ипотеки
За каждого ребенка, по его словам, государство должно частично гасить заем семьи
23 октября 2024, 17:20, ИА Амител
Депутат городской думы Екатеринбурга Денис Хаванцев выступил с инициативой, направленной на стимулирование рождаемости в России. В рамках программы "Акцент" на ОТВ он предложил женщинам рожать по четыре ребенка, чтобы получить возможность погасить ипотечный кредит.
По мнению Хаванцева, государство должно оказывать поддержку семьям, взявшим ипотеку, предоставляя им возможность частично или полностью погасить долг за счет бюджетных средств.
Депутат предложил следующую систему: если в семье родился один ребенок, государство должно компенсировать 25% задолженности по ипотеке. Если второй – 50%, третий – 75%.
На вопрос о том, должна ли семья, в которой родился четвертый ребенок, получить квартиру бесплатно, Хаванцев ответил утвердительно. Он подчеркнул, что государство должно уделять особое внимание поддержке многодетных семей.
17:34:30 23-10-2024
На передаче на ТВ у Ю.Барановской и Гордона много женщин показывают, которые рожают в гражданском браке ради детских пособий. А уж если квартиры будут давать, то они ещё по парочке родят. А вот нормальные женщины - вряд ли пойдут на это. Но попробовать можно... И пусть Хованцев с женой покажут пример.
18:03:28 23-10-2024
а акушерок хватит на всех? а то где-то сегодня мелькало. мол, дефьсит ожидается
19:17:32 23-10-2024
Гость (18:03:28 23-10-2024) а акушерок хватит на всех? а то где-то сегодня мелькало. мол... Было такое сообщение. Меня покоробило оно на фоне призывов больше рожать.
18:07:35 23-10-2024
хочется предложить всем депутатам, чтобы они свои предложения подтверждали собственным опытом.
19:38:24 23-10-2024
А после того как деньги получу, куда детей привезти?
19:39:17 23-10-2024
Звучит это как будто рожайте ребёнка ради выгоды, оч странно. Люди не для плюшек каких то детей рожают.
А вообще, пройдёт какое то время, достаточно много, случится перенаселение, денег уже будет не хватать на многодетных и начнут говорить как в Китае когда то : одна семья-один ребёнок, штрафы и т д. И этот цикл будет всегда.
06:14:55 24-10-2024
Гость (19:39:17 23-10-2024) Звучит это как будто рожайте ребёнка ради выгоды, оч странно...
Так у нас в последние лет 10 только ради денег и рожают.
08:06:08 24-10-2024
надеюсь, не от него