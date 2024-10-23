Уральский депутат предложил россиянкам рожать по четыре ребенка ради ипотеки

За каждого ребенка, по его словам, государство должно частично гасить заем семьи

23 октября 2024, 17:20, ИА Амител

Беременность / Фото: pxhere.com/ru/photo/1258794

Депутат городской думы Екатеринбурга Денис Хаванцев выступил с инициативой, направленной на стимулирование рождаемости в России. В рамках программы "Акцент" на ОТВ он предложил женщинам рожать по четыре ребенка, чтобы получить возможность погасить ипотечный кредит.

По мнению Хаванцева, государство должно оказывать поддержку семьям, взявшим ипотеку, предоставляя им возможность частично или полностью погасить долг за счет бюджетных средств.

Депутат предложил следующую систему: если в семье родился один ребенок, государство должно компенсировать 25% задолженности по ипотеке. Если второй – 50%, третий – 75%.

На вопрос о том, должна ли семья, в которой родился четвертый ребенок, получить квартиру бесплатно, Хаванцев ответил утвердительно. Он подчеркнул, что государство должно уделять особое внимание поддержке многодетных семей.