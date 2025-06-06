Журналисту изберут меру пресечения 6 июня в Ленинском районном суде Екатеринбурга

06 июня 2025, 16:45, ИА Амител

Следственный комитет / Фото: amic.ru

В отношении редактора Ura.ru Дениса Аллаярова возбудили уголовное дело о даче взятки должностному лицу. По информации источников, им является родной дядя обвиняемого, Андрей Карпов. Об этом издание сообщило в своем Telegram-канале.

"От правоохранительных органов в СМИ передана информация об обвинении Дениса в передаче взятки должностному лицу. Должностным лицом является родной дядя Дениса, начальник отдела уголовного розыска ОП № 10 по Екатеринбургу Андрей Карпов. Он ранее был задержан по другому преступлению", – пишет Ura.ru.

Утверждается, что свердловский редактор дал Карпову взятку в размере 20 тысяч рублей.

В издании считают, что Аллаяров стал жертвой оговора со стороны дяди, который якобы хочет облегчить свою участь по другому обвинению.

СМИ подчеркивает, что журналист не признает вину и отрицает факт взятки. Также в Ura.ru отмечают, что в ходе многочасовых обысков в редакции и в квартирах сотрудников доказательств передачи денег не обнаружено.

По данным пресс-службы судов Свердловской области, материал в отношении Андрея Карпова, обвиняемого по ч. 3 ст. 290 УК РФ и п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности"), рассмотрят в 12:00 в Ленинском районном суде Екатеринбурга. Аллаярову меру пресечения будут избирать там же в 16:00.

Напомним, 5 июня в екатеринбургскую редакцию Ura.ru с обыском пришли силовики. Из офиса изымали технику и документацию. Кроме Дениса Аллаярова в ходе следственных действий задержали Сергея Бодрова и Анну Салымскую, которые освещают темы криминала. После допроса в СК их отпустили, оставив в качестве свидетелей. Изначально сообщалось, что журналистов задержали в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении сотрудников полиции по п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности"). Со слов источников, на рабочих компьютерах корреспондентов силовики нашли "достаточно подтверждений того, что издание покупало оперативные сводки и на их основе печатало новости".