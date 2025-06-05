По данным источников, задержаны главный редактор и корреспондент издания

05 июня 2025, 14:30, ИА Амител

Обыск в редакции Ura.ru в Екатеринбурге / Фото: скриншот из видео Ura.ru

5 июня в екатеринбургскую редакцию Ura.ru с обыском пришли силовики. Из офиса изымают технику и документацию. По предварительным данным, в ходе следственных действий задержали двух сотрудников издания. Как пишут СМИ, правоохранители также обыскивают квартиры журналистов. Главное к этому часу – в материале amic.ru.

С чем могут быть связаны обыски?

Согласно одной из версий, следственные действия могут быть связаны с финансированием издания некоммерческой организацией "Альянс врачей" в 2020 году, которая была признана НКО-иноагентом в марте 2021 года.

Однако Baza публикует другую версию происходящего: причиной обысков могли стать публикации о сотрудниках МВД и чиновниках в Telegram-канале "Погоны и галстуки". Правоохранители якобы пытаются выяснить, откуда некоторые журналисты получали размещаемую в Сети информацию.

По предварительным данным, показания на журналистов дал один из бывших полицейских, которого задержали в марте 2025 года.

Кого задержали правоохранители?

По данным Е1.ru, в редакции задержали двоих сотрудников. Среди них может быть главный редактор издания Денис Аллаяров. Источник также сообщает, что к нему не пускают адвоката.

Как информирует Shot, вторым задержанным журналистом Ura.ru может быть Сергей Бодров, писавший материалы по криминальной теме. Его последняя публикация вышла вечером 4 июня. В ней он рассказывал об обысках в отделении полиции Екатеринбурга.

Обыскивают не только редакцию?

Да. Обыски проходят в квартирах нескольких журналистов. Однако имена корреспондентов источники не раскрывают. Не исключено, что ими могут быть вышеупомянутые Аллаяров и Бодров.

Как Ura.ru комментирует ситуацию?

В Telegram-канале СМИ вышел пост с разъяснением происходящего. Сотрудники редакции подтвердили факт обыска в офисе и в квартирах нескольких сотрудников. Однако связь происходящего с финансированием врачей издание опровергает:

"Сегодня в редакции Ura.ru в Екатеринбурге проходит обыск. Сотрудники следственного управления Следственного комитета остановили работу головного офиса агентства и заблокировали работу редакции.



Одновременно идет обыск в квартирах нескольких журналистов свердловской редакции. Следователей интересуют источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области.



Журналисты редакции читают публикации в разных Telegram-каналах с самыми необычными и завиральными версиями о причинах обыска. Ни о каком финансировании врачей или иных ситуациях речи не идет", – сказано в публикации.

Издание Ura.ru основано в 2006 году, его главный офис расположен в Екатеринбурге. Журналисты издания работают в Свердловской, Челябинской, Тюменской и Курганской областях, в Пермском крае, ХМАО и ЯНАО, а также в Москве.