Уролог назвал мужчинам ключевые причины проблем с потенцией

Марк Гадзиян призвал сильный пол следить за своим здоровьем

27 мая 2025, 14:45, ИА Амител

Фото: National Cancer Institute / unsplash.com

Уролог Марк Гадзиян назвал главные причины эректильной дисфункции у мужчин. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

По его данным, одна треть мужчин во всем мире недовольна своей эрекцией.

"Органические причины эректильной дисфункции: сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, гипертония и снижение тестостерона. И еще всегда сюда относят курение. Не курите, друзья мои", – сказал врач.

Без исключения этих причин эрекция не улучшится. Поэтому нужно заниматься здоровьем, добавил специалист.