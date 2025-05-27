Уролог назвал мужчинам ключевые причины проблем с потенцией
Марк Гадзиян призвал сильный пол следить за своим здоровьем
27 мая 2025, 14:45, ИА Амител
Фото: National Cancer Institute / unsplash.com
Уролог Марк Гадзиян назвал главные причины эректильной дисфункции у мужчин. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.
По его данным, одна треть мужчин во всем мире недовольна своей эрекцией.
"Органические причины эректильной дисфункции: сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, гипертония и снижение тестостерона. И еще всегда сюда относят курение. Не курите, друзья мои", – сказал врач.
Без исключения этих причин эрекция не улучшится. Поэтому нужно заниматься здоровьем, добавил специалист.
14:51:31 27-05-2025
не понятно, с чего марк гадзиян решил, что всем поголовно нужна и интересна эта физкультура.
лично я лучше выпью, закушу и сигаретку с кофейком выкурю.
15:00:34 27-05-2025
ну это из разряда мол бабам нужны молодые здоровые и накачанные мужчина годных для секса и рождения детей, а потом уже с пузом возвращаются к скуфам в надежде что хоть один окажется оленем и воспитает чужого как своего
16:40:16 27-05-2025
Почему врача волнует курящие друзья? Может с ориентацией проблемы?
21:33:10 27-05-2025
На работе в моск оттарабанят, дома дитё повоспитываешь, домашку порешаешь и ну его этот как там его. Лучше спать.