Нарколог: никотин в вейпах опаснее, чем в табаке
Особый риск он представляет для тех, кто планирует зачать ребенка
26 мая 2025, 23:25, ИА Амител
Главный нарколог Кировской области Елена Томинина заявила, что никотин в электронных сигаретах не менее вреден, чем в обычных, а в некоторых случаях даже токсичнее. Об этом сообщает Newsler.ru.
Она отметила, что особую опасность вейпы представляют для мужчин и женщин, которые планируют ребенка. Курение даже одного из родителей может затруднить зачатие, привести к осложнениям беременности и повлиять на развитие плода. У женщин электронные сигареты нарушают гормональный баланс, снижают репродуктивные функции и повышают риск выкидыша. У мужчин ухудшается качество спермы и может развиться эректильная дисфункция.
Как объяснила Томинина, в вейпах содержатся вещества, которые вызывают сужение сосудов, в том числе в плаценте. Это ухудшает снабжение плода кислородом и питательными веществами, что способно стать причиной задержек в развитии, преждевременных родов и других тяжелых последствий для ребенка.
08:22:33 27-05-2025
Какое бессовестное враньё...Как достала уже эта пропаганда, не основанная ни на каких научных данных...Никотинамиддинуклеотид - второе по энергетической значимости вещество в организме. Участвует в огромном количестве обменных процессов. Никаких научных доказательств вреда курения до сих пор нет. Под научными я имею ввиду реальные исследования со сбором и обработкой статистики, значимой выборкой, расчетом коэффициентов регрессии и корреляции...Особенно смешно, когда за легкие курильщика в целях обмана и запугивания выдаются легкие больного силикозом шахтера...Говорить о том, что курение вызывает рак также смешно ибо до сих пор НИКТО не получил Нобелевку за открытие механизмов возникновения рака. Отдельный привет картинкам на пачках...За это преступление принявшие решение должны сидеть пожизненно. Ибо связь изображенных заболеваний с курением никто не доказал, а ипохондрию и вред от просмотра никто не отменял.
09:28:05 27-05-2025
Дюша (08:22:33 27-05-2025) Какое бессовестное враньё...Как достала уже эта пропаганда, ... Ципсо работает не покладая языка. Лишь бы втравить российскую молодежь в непотребство. Эта статейка кочует давно по интернету, о якобы безвредности вейпов. С псевдо научными терминами. Не ведитесь!!!
09:53:21 27-05-2025
Гость (09:28:05 27-05-2025) Ципсо работает не покладая языка. Лишь бы втравить российску... Я не говорю о безвредности вейпов...По большому счету это прекрасное средство доставки в организм ЛЮБЫХ агентов. Не забываем, что многие ингаляторы от асмы на том же принципе работают...Теперь осталось определиться с терминологией... Что такое "непотребство"? Если вам не нравится вид человека, пускающего дым (пар) изо рта, то это не значит, что это "непотребство"...Курящий трубку, сигару, грамотно дымящий сигаретой вполне может претендовать на эстетическое удовольствие. Потому, позорно закрашенные сигареты в кино - просто уродливое извращение. А по поводу "псевдонаучных" терминов и вовсе не стал бы выставлять себя на посмешище в разговоре с обладателем красного диплома биофака АГУ по физиологии...
09:33:32 27-05-2025
Дюша (08:22:33 27-05-2025) Какое бессовестное враньё...Как достала уже эта пропаганда, ... Зачем амик тиражирует этого провокатора?
10:04:31 27-05-2025
Гость (09:33:32 27-05-2025) Зачем амик тиражирует этого провокатора? ... Кто здесь провокатор? Если вы так уверены во вреде курения, будьте добры и приведите точное количество сигарет, которое гарантирует 100% летальный исход...А так же объясните наличие курящих долгожителей...А еще было бы честнее написать о рисках для бросающих курить...От проблем с зубами и кишечной микрофлорой, до ухудшения памяти...И главный вопрос...Зачем ведется эта бесполезная пропаганда вреда курения? Зачем это унижение курящих, которые в большинстве случаев являются законопослушными налогоплательщиками? На фоне общего развала здравоохранения в стране реплики о заботе о здоровье нации просто смешны.
09:48:01 27-05-2025
Еще опаснее в вейпах, что вдыхаемые вещества в организме преобразовываются в формальдегид. Об этом почему-то умалчивают. Бизнес?
10:10:27 27-05-2025
Гость (09:48:01 27-05-2025) Еще опаснее в вейпах, что вдыхаемые вещества в организме пре... В СССР был прекрасный препарат от вирусных инфекций...Кальцекс. Дешевое и эффективное средство...Как раз на основе превращения в формальдегид, который и обладает противовирусными, антисептическими и противовоспалительными свойствами.
10:25:29 27-05-2025
а в ампулах и таблетках никотин еще опасней, т.к. люди не покупают сигареты
10:29:10 27-05-2025
Господи, люди, вы можете ссориться сколько угодно и до посинения.
Вам самим не ясно разве что, как реклама вейпов и табака и его антиреклама с запретами и т. п. финансируются из бюджета одной и той же табачной компании с целью повысить маркетинговую заинтересованность к продукту, путь кнута и пряника.
Нет ни одного официально научного исследования, признанного не каким-то там институтом северного района зелёной улицы тагильской сельсовета, а мировым научным сообществом или организацией ВОЗ, ни о вреде парообразовательной доставки никотина, ни о его пользе или хотя бы не вреде. Есть только, что чрезмерное употребление может негативно сказаться на факторах вашего здоровья неясным генезом. Т. е. может сказаться, а может нет, мы точно не знаем. А если скажется, то как, мы тоже не знаем.
Так это можно написать вообще про всё что угодно, про алкоголь это понятно, про кофеин можно так написать, таурин, глюкозу, что теперь, запретить весь кофе, чай, какао, сахар в мире? Во всём нужна мера, и каждый её определяет для себя сам, выбор курить(парить) — это индивидуальный выбор каждого человека, не нужно лезть со своим уставом в чужой монастырь. Вот продажа детям — это да, это беда, это осуждаю. А совершеннолетние люди сами разберутся.