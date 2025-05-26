Нарколог: никотин в вейпах опаснее, чем в табаке

Особый риск он представляет для тех, кто планирует зачать ребенка

26 мая 2025, 23:25, ИА Амител

Вейп / Фото: unsplash.com / Vaporesso

Главный нарколог Кировской области Елена Томинина заявила, что никотин в электронных сигаретах не менее вреден, чем в обычных, а в некоторых случаях даже токсичнее. Об этом сообщает Newsler.ru.

Она отметила, что особую опасность вейпы представляют для мужчин и женщин, которые планируют ребенка. Курение даже одного из родителей может затруднить зачатие, привести к осложнениям беременности и повлиять на развитие плода. У женщин электронные сигареты нарушают гормональный баланс, снижают репродуктивные функции и повышают риск выкидыша. У мужчин ухудшается качество спермы и может развиться эректильная дисфункция.

Как объяснила Томинина, в вейпах содержатся вещества, которые вызывают сужение сосудов, в том числе в плаценте. Это ухудшает снабжение плода кислородом и питательными веществами, что способно стать причиной задержек в развитии, преждевременных родов и других тяжелых последствий для ребенка.