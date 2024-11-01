Уролог предупредил любителей вейпов о проблемах с потенцией
Питер Шталь объяснил, что необходимо для хорошей эрекции
01 ноября 2024, 10:30, ИА Амител
Курение вейпов может привести к эректильной дисфункции, предупредил уролог Питер Шталь.
По его словам, влияние вейпов на мужское здоровье еще недостаточно изучено, но предполагается, что оно сопоставимо с последствиями от обычных сигарет.
"Чтобы произошла эрекция, кровеносные сосуды должны быть широко открытыми, а эндотелиальные клетки, их выстилающие, – здоровыми. У любителей вейпов из-за воздействия никотина постепенно нарушается и то, и другое", – цитирует его Lenta.ru.
Кроме того, консерванты и ароматизаторы в жидкостях для вейпов могут вызывать воспаление и снижать выработку оксида азота, что также влияет на потенцию.
11:02:52 01-11-2024
могут вызвать, а могут и не вызвать
11:16:13 01-11-2024
Не изучено, но предполагается...сопоставимо с последствиями от обычных сигарет...Да последствия от обычных сигарет не изучены. Вся борьба с курением - ЗАКАЗУХА!!! Реальных доказательств вреда, подтвержденных нормальной научной статистикой никогда не было и нет до сих пор. Есть распоряжение продажной ВОЗ считать вред доказанным и прекратить изыскания.
11:21:57 01-11-2024
Дюша (11:16:13 01-11-2024) Не изучено, но предполагается...сопоставимо с последствиями ... А от кого заказуха-то? Кто в прибыли?
12:07:10 01-11-2024
Гость (11:21:57 01-11-2024) А от кого заказуха-то? Кто в прибыли?...
Тсс, не мешай конспирологам. Если ид... хм, кто-то хочет курить и отказываться от прививок, то кто мы такие, чтобы мешать им получать премию Дарвина?
14:37:20 01-11-2024
Гость из будущего (12:07:10 01-11-2024) Тсс, не мешай конспирологам. Если ид... хм, кто-то хочет... С Дарвиным уже встретились многие поверившие в торжество современной иммунологии и вакцинотерапии...Лично знал нескольких добровольно уколовшихся, которые сейчас с ангелочками беседуют про погоду...
14:44:52 01-11-2024
Гость из будущего (12:07:10 01-11-2024) Тсс, не мешай конспирологам. Если ид... хм, кто-то хочет... К тому же доктор тут я...Физиология человека с красным дипломом. Я помню что такое корреляция и коэффициент регрессии...И знаю, что НАДф (никатинамиддинуклеотид) - второе по энергетической ценности вещество в организме...И все еще могу написать формулу циклопентанпергидрофенантрена ...А ты?
14:33:03 01-11-2024
Гость (11:21:57 01-11-2024) А от кого заказуха-то? Кто в прибыли?... Первым борцом с курением был некий Адольф...Сомневаюсь, что это принесло прибыль Германии. Не всё определяется прибылью, есть мнение, что компоненты табачного дыма снижают внушаемость, а это уже совершенно другие интересы...
12:00:11 01-11-2024
Дюша (11:16:13 01-11-2024) Не изучено, но предполагается...сопоставимо с последствиями ... Может наоборот кто-то лоббирует интересы продавцов?
18:42:16 01-11-2024
курение это рак в 60 лет +- и прочие капцы