Уролог предупредил любителей вейпов о проблемах с потенцией

Питер Шталь объяснил, что необходимо для хорошей эрекции

01 ноября 2024, 10:30, ИА Амител

Фото: charlesdeluvio / unsplash.com

Курение вейпов может привести к эректильной дисфункции, предупредил уролог Питер Шталь.

По его словам, влияние вейпов на мужское здоровье еще недостаточно изучено, но предполагается, что оно сопоставимо с последствиями от обычных сигарет.

"Чтобы произошла эрекция, кровеносные сосуды должны быть широко открытыми, а эндотелиальные клетки, их выстилающие, – здоровыми. У любителей вейпов из-за воздействия никотина постепенно нарушается и то, и другое", – цитирует его Lenta.ru.

Кроме того, консерванты и ароматизаторы в жидкостях для вейпов могут вызывать воспаление и снижать выработку оксида азота, что также влияет на потенцию.