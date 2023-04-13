Хуже, чем обычно. В мэрии объяснили, почему дороги в Барнауле тяжело пережили зиму

Но все дефекты устранят к 1 июня

13 апреля 2023, 08:02, ИА Амител

Фото: amic.ru

Зима 2022-2023 года нанесла больше урона дорогам Барнаула, чем обычно. Причина – в больших колебаниях температур. Об этом в интервью телеканалу "Толк" сообщил заместитель главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев.

"Общее состояние удовлетворительное. У нас около 1300 дорог в городе. Могу сказать, что зима этого года нанесла больше урона асфальту, чем обычно. Это связано с колебанием температур, которое привело к локальному разрушению покрытия. Это заметно невооружённым глазом. Мы приняли меры по устранению дефектов и ям к началу летнего сезона", – заявил Антон Шеломенцев.

По его словам сейчас идёт обследование дорог, отремонтированных в прошлые годы по нацпроекту "БКД". Все они находятся на гарантии и при необходимости подрядчики устраняют повреждения. К 1 июня все дефекты будут устранены.

Уже в ближайшее время в Барнауле приступят к ремонту дорог. В 2023 году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" отремонтируют ещё 12 дорожных участков:

улица Малахова – от Власихинской до Сухэ-Батора;

9-й Заводской проезд – от улицы Квартал, 953а до здания 9/1;

улица Радужная – от Мамонтова до границы Барнаула;

проспект Космонавтов – от Солнечной Поляны до Гоньбинского тракта;

улица Звёздная – от Павловского тракта до улицы Трактовой;

улица Островского – от Юрина до Гущина;

улица Интернациональная – от проспекта Ленина до переулка Циолковского;

улица Гущина – от Попова до Кавалерийской;

улица 1905 года – от Советской до Профинтерна;

улица Гридасова – от Малахова до Власихинской;

улица Водозаборная в посёлке Плодопитомник – от Змеиногорского тракта до здания № 3/419 на улице Водозаборной;

улица Просторная – от улицы Тихой до Юрина.

Ремонт и строительство дорог в Барнауле в 2023-м обойдётся более чем в 916 миллионов рублей.