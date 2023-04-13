Хуже, чем обычно. В мэрии объяснили, почему дороги в Барнауле тяжело пережили зиму
Но все дефекты устранят к 1 июня
13 апреля 2023, 08:02, ИА Амител
Зима 2022-2023 года нанесла больше урона дорогам Барнаула, чем обычно. Причина – в больших колебаниях температур. Об этом в интервью телеканалу "Толк" сообщил заместитель главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев.
"Общее состояние удовлетворительное. У нас около 1300 дорог в городе. Могу сказать, что зима этого года нанесла больше урона асфальту, чем обычно. Это связано с колебанием температур, которое привело к локальному разрушению покрытия. Это заметно невооружённым глазом. Мы приняли меры по устранению дефектов и ям к началу летнего сезона", – заявил Антон Шеломенцев.
По его словам сейчас идёт обследование дорог, отремонтированных в прошлые годы по нацпроекту "БКД". Все они находятся на гарантии и при необходимости подрядчики устраняют повреждения. К 1 июня все дефекты будут устранены.
Уже в ближайшее время в Барнауле приступят к ремонту дорог. В 2023 году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" отремонтируют ещё 12 дорожных участков:
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улица Малахова – от Власихинской до Сухэ-Батора;
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9-й Заводской проезд – от улицы Квартал, 953а до здания 9/1;
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улица Радужная – от Мамонтова до границы Барнаула;
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проспект Космонавтов – от Солнечной Поляны до Гоньбинского тракта;
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улица Звёздная – от Павловского тракта до улицы Трактовой;
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улица Островского – от Юрина до Гущина;
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улица Интернациональная – от проспекта Ленина до переулка Циолковского;
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улица Гущина – от Попова до Кавалерийской;
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улица 1905 года – от Советской до Профинтерна;
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улица Гридасова – от Малахова до Власихинской;
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улица Водозаборная в посёлке Плодопитомник – от Змеиногорского тракта до здания № 3/419 на улице Водозаборной;
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улица Просторная – от улицы Тихой до Юрина.
Ремонт и строительство дорог в Барнауле в 2023-м обойдётся более чем в 916 миллионов рублей.
08:07:30 13-04-2023
Ох уж эта зима, коварная и хитрая тварь. Ещё ведь специально некоторые дороги отремонтированные по госпрограмме, разрушала с особым цинизмом
08:24:09 13-04-2023
Бессмысленно вкладывать деньги в закатывание дорог асфальтом без предварительного обустройства сетей ливневой канализации ...
08:24:11 13-04-2023
В битве "мороз против асфальта" всегда асфальт проигрывает.Технологии ещё не достаточно развиты.
08:40:43 13-04-2023
Гость (08:24:11 13-04-2023) В битве "мороз против асфальта" всегда асфальт проигрывает.Т... А вот это не надо! Когда Мишустин прилетал в Барнаул, тот же Антон Ш. Говорил, что сейчас технологии сильно шагнули вперёд. И впринципе даже укладка асфальта в -25 градусов это нормально
08:56:56 13-04-2023
Гость (08:24:11 13-04-2023) В битве "мороз против асфальта" всегда асфальт проигрывает.Т... При этом в СССР асфальт почему-то побеждал! Может нужно меньше воровать?
09:18:14 13-04-2023
Гость (08:56:56 13-04-2023) При этом в СССР асфальт почему-то побеждал! Может нужно мень... Вот уж нет. На одном проспекте Ленина если только побеждал.
08:44:36 13-04-2023
Если нет денег на устройство ливневой канализации, давайте хотя бы делать вертикальную планировку дорог таким образом чтобы водичка растекалась по краям дороги, а не стояла хаотично посреди дороги в лужах. Вода - главный разрушитель дорог. И с ней мы бороться не научились
09:25:51 13-04-2023
Ни один год на дороги не сыпали столько химии, центр всю зиму асфальт голый и мокрый, сами виноваты