НОВОСТИЗдоровье

Уровень алкоголизма в Алтайском крае оказался на треть выше среднероссийского

Хуже всего ситуация обстоит в Бийске, Рубцовске и Заринске, а также в семи районах

25 марта 2025, 12:55, ИА Амител

Пивные бутылки / Фото: unsplash.com / Thomas Picauly
Пивные бутылки / Фото: unsplash.com / Thomas Picauly

1133 случая алкоголизма приходится в Алтайском крае на каждые 100 тысяч населения. Как сообщает "Толк", об этом рассказал руководитель краевого наркологического диспансера Андрей Иванов на итоговой коллегии Минздрава. По его словам, это на треть выше среднего уровня по РФ, однако несколько меньше, чем год назад.

Отмечается, что больше всего алкоголизм распространен в Бийске, Рубцовске и Заринске, а также в семи районах: Залесовском, Косихинском, Павловском, Калманском, Топчихинском, Баевском, Поспелихинском. Там ситуация хуже, чем в целом по краю. Реже заболевание распространено в Белокурихе и еще семи районах.

Риски здоровью населения оцениваются по уровню потребления алкоголя на душу населения. Пороговое значение Всемирной организации здравоохранения, после которого возникает опасность, составляет 8 литров алкоголя в год, или 38 бутылок 40-градусного напитка. На Алтае это значение превышено – по итогам 2024 года оно составило 8,4 литра, а по итогам января 2025 года – 9,6 литра. Это 46 бутылок водки.

Иванов добавил, что в розничной продаже подушевое потребление алкоголя в 2024 году составило 6,5 литра – это меньше, чем в среднем по России, где продают 6,8 литра, что говорит о высокой доле оборота нелегального алкоголя.

Алтайский край Здоровье алкоголь

Комментарии 9

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ВВП

13:11:58 25-03-2025

что говорит о высокой доле оборота нелегального алкоголя.-----И каким образом господин Иванов подсчитал количество нелегального алкоголя? В носу поковырял и подсчитал))

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Гость

13:12:25 25-03-2025

Ну вот! А вы говорите отсталый регион!

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Гость

14:42:08 25-03-2025

Гость (13:12:25 25-03-2025) Ну вот! А вы говорите отсталый регион!... Неправда,больше чем в Вологде нигде не пьют

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Гость

15:00:57 25-03-2025

Гость (14:42:08 25-03-2025) Неправда,больше чем в Вологде нигде не пьют... В доме, где резной палисад?

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Гость

13:48:38 25-03-2025

Больше выпьют - меньше проживут на пенсии, а то и по бытовухе налакавшись позабивают друг дружку. Бюджету от того профит, пенсии платить не нужно, работник в колонии... А горе оно всегда лишь только твоё и больше ничьё...

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Гость

14:18:34 25-03-2025

Во все времена при очень тяжелой жизни и неудовлетворенности собой люди начинали пить, спиваться. И это не совсем правильная цифра 38 литров в год- все 200

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Гость

14:43:10 25-03-2025

А плюем!!! Скоро Родина выйдет из ВТО и !!!САМА!!! установит "суверенные пороговые значения")))))

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Гость

15:01:49 25-03-2025

ну бутылка водки стоит 500 руб в магазине а килограмм сахара стоит 50 рублей. Плюс килограмм зерна стоит 10 рублей. Итого подсчитываем выгоду от затрат на сбраживание и перегонку 500 - 60 =440 руб сэкономили!!!! А вы говорите нелегального алкоголя не будет. Врете

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Гость

17:45:31 25-03-2025

Радуется душа за край .А то всё в конце рейтинга да в конце рейтинга . Вот и нет не в конце.!

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