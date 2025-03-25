Уровень алкоголизма в Алтайском крае оказался на треть выше среднероссийского

Хуже всего ситуация обстоит в Бийске, Рубцовске и Заринске, а также в семи районах

25 марта 2025, 12:55, ИА Амител

Пивные бутылки / Фото: unsplash.com / Thomas Picauly

1133 случая алкоголизма приходится в Алтайском крае на каждые 100 тысяч населения. Как сообщает "Толк", об этом рассказал руководитель краевого наркологического диспансера Андрей Иванов на итоговой коллегии Минздрава. По его словам, это на треть выше среднего уровня по РФ, однако несколько меньше, чем год назад.

Отмечается, что больше всего алкоголизм распространен в Бийске, Рубцовске и Заринске, а также в семи районах: Залесовском, Косихинском, Павловском, Калманском, Топчихинском, Баевском, Поспелихинском. Там ситуация хуже, чем в целом по краю. Реже заболевание распространено в Белокурихе и еще семи районах.

Риски здоровью населения оцениваются по уровню потребления алкоголя на душу населения. Пороговое значение Всемирной организации здравоохранения, после которого возникает опасность, составляет 8 литров алкоголя в год, или 38 бутылок 40-градусного напитка. На Алтае это значение превышено – по итогам 2024 года оно составило 8,4 литра, а по итогам января 2025 года – 9,6 литра. Это 46 бутылок водки.

Иванов добавил, что в розничной продаже подушевое потребление алкоголя в 2024 году составило 6,5 литра – это меньше, чем в среднем по России, где продают 6,8 литра, что говорит о высокой доле оборота нелегального алкоголя.