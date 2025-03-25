НОВОСТИЗдоровье

Агрессия и переедание. Как понять, что у близкого человека началось весеннее обострение

Разговор на такую тему требует особой деликатности, отметил психиатр

25 марта 2025, 11:34, ИА Амител

Агрессивный человек / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
Агрессивный человек / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Смена сезонов сказывается не только на природе, но и на психическом состоянии многих людей. Психиатр Сергей Тарасов рассказал "Секрету фирмы", как понять, что у близкого сезонное обострение, и как правильно завести разговор, чтобы не навредить ему.

Почему весной может портиться настроение

По словам врача, биохимические процессы в мозге чутко реагируют на изменение светового дня и температуры. Повышенная солнечная активность влияет на уровень серотонина и мелатонина – веществ, регулирующих настроение и сон.

"У людей с предрасположенностью к психическим расстройствам этот баланс может легко нарушаться, вызывая обострение симптомов. Весной также увеличивается физическая активность и социальная нагрузка – мир будто выходит из "зимней спячки" и не все организмы справляются с этим одинаково", – объясняет Сергей Тарасов.

Как выявить весеннее обострение

Весеннее обострение у каждого человека может выражаться по-разному, но есть общие признаки, которые должны насторожить:

  • резкие перепады настроения – раздражительность, агрессия или, наоборот, апатия;

  • нарушение сна – бессонница или постоянная сонливость;

  • потеря интереса к привычным занятиям – отказ от общения, работы, хобби;

  • снижение концентрации – рассеянность, забывчивость, сложности с фокусировкой;

  • изменение аппетита – переедание или отказ от еды;

  • изоляция – избегание контактов, замкнутость.

Психиатр также отмечает, что у людей с биполярным расстройством весна может спровоцировать переход из депрессивной в маниакальную фазу – человек становится гиперактивным, импульсивным, склонным к рискованным поступкам.

Как сказать человеку, что у него весеннее обострение

Заводить разговор на такую тему нужно осторожно. Прямые упреки вроде "Что с тобой не так?" могут вызвать агрессию и отторжение. Важно проявить заботу и поддержку.

Что можно сказать:

  • "Я замечаю, что тебе последнее время тяжело. Ты хочешь поговорить?"

  • "Мне кажется, что ты стал чаще грустить и избегать общения".

  • "Если хочешь, давай погуляем вместе" вместо "Тебе просто нужно заняться спортом".

  • Если у человека есть врач, напомните о консультации мягко: "Может быть, стоит обсудить это с доктором? Я могу помочь записаться".

Что делать, если близкому становится хуже

Если симптомы усиливаются и обострение затягивается, важно не игнорировать проблему.

"При тяжелых симптомах (суицидальные мысли, выраженная тревога) не оставляйте человека одного, обратитесь за профессиональной помощью. При легком ухудшении необходимо создать комфортные условия: следить за режимом сна, питанием, предлагать прогулки и умеренную физическую активность", – советует психиатр.

Весна – период перемен, а они могут даваться нелегко. Врач подчеркнул, что важно быть внимательными к себе и своим близким, вовремя замечать тревожные сигналы и не бояться обращаться за помощью.

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

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НОВОСТИЗдоровье
Весна советы эксперта Психология

Комментарии 7

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Гость

11:38:42 25-03-2025

надо проверить. Спровоцировать и если он того то скалкой по чайнику и в психушку - для его же блага

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Гость

11:44:51 25-03-2025

лайфхак.
попросите жену, под любым предлогом, гвозди на сковороде пожарить.
пока это будет делать, вызывайте дурку. скажите что попросили жаренной картошки.

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Гость

12:12:06 25-03-2025

попросите жену......................Твою?

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Гость

12:28:39 25-03-2025

Гость (12:12:06 25-03-2025) попросите жену......................Твою?... Мою не получится. Её санитары уже не выпускают.

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Гость

12:12:34 25-03-2025

О, так это у половины населения наблюдается независимо от времени года! Стоит только послушать, как ежедневно собачатся в ОТ, и они же, судя по комплекции, жрут, как не в себя!🤭

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Гость

12:20:27 25-03-2025

А если этот близкий человек ты сам?

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Гость

15:49:14 25-03-2025

А одна официально предложила стать любовником, но интереснее всего то, что знакомы только виртуально. Вот это весеннее обострение

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