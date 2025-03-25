Разговор на такую тему требует особой деликатности, отметил психиатр

25 марта 2025, 11:34, ИА Амител

Агрессивный человек / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Смена сезонов сказывается не только на природе, но и на психическом состоянии многих людей. Психиатр Сергей Тарасов рассказал "Секрету фирмы", как понять, что у близкого сезонное обострение, и как правильно завести разговор, чтобы не навредить ему.

Почему весной может портиться настроение

По словам врача, биохимические процессы в мозге чутко реагируют на изменение светового дня и температуры. Повышенная солнечная активность влияет на уровень серотонина и мелатонина – веществ, регулирующих настроение и сон.

"У людей с предрасположенностью к психическим расстройствам этот баланс может легко нарушаться, вызывая обострение симптомов. Весной также увеличивается физическая активность и социальная нагрузка – мир будто выходит из "зимней спячки" и не все организмы справляются с этим одинаково", – объясняет Сергей Тарасов.

Как выявить весеннее обострение

Весеннее обострение у каждого человека может выражаться по-разному, но есть общие признаки, которые должны насторожить:

резкие перепады настроения – раздражительность, агрессия или, наоборот, апатия;

нарушение сна – бессонница или постоянная сонливость;

потеря интереса к привычным занятиям – отказ от общения, работы, хобби;

снижение концентрации – рассеянность, забывчивость, сложности с фокусировкой;

изменение аппетита – переедание или отказ от еды;

изоляция – избегание контактов, замкнутость.

Психиатр также отмечает, что у людей с биполярным расстройством весна может спровоцировать переход из депрессивной в маниакальную фазу – человек становится гиперактивным, импульсивным, склонным к рискованным поступкам.

Как сказать человеку, что у него весеннее обострение

Заводить разговор на такую тему нужно осторожно. Прямые упреки вроде "Что с тобой не так?" могут вызвать агрессию и отторжение. Важно проявить заботу и поддержку.

Что можно сказать:

"Я замечаю, что тебе последнее время тяжело. Ты хочешь поговорить?"

"Мне кажется, что ты стал чаще грустить и избегать общения".

"Если хочешь, давай погуляем вместе" вместо "Тебе просто нужно заняться спортом".

Если у человека есть врач, напомните о консультации мягко: "Может быть, стоит обсудить это с доктором? Я могу помочь записаться".

Что делать, если близкому становится хуже

Если симптомы усиливаются и обострение затягивается, важно не игнорировать проблему.

"При тяжелых симптомах (суицидальные мысли, выраженная тревога) не оставляйте человека одного, обратитесь за профессиональной помощью. При легком ухудшении необходимо создать комфортные условия: следить за режимом сна, питанием, предлагать прогулки и умеренную физическую активность", – советует психиатр.

Весна – период перемен, а они могут даваться нелегко. Врач подчеркнул, что важно быть внимательными к себе и своим близким, вовремя замечать тревожные сигналы и не бояться обращаться за помощью.