Агрессия и переедание. Как понять, что у близкого человека началось весеннее обострение
Разговор на такую тему требует особой деликатности, отметил психиатр
25 марта 2025, 11:34, ИА Амител
Смена сезонов сказывается не только на природе, но и на психическом состоянии многих людей. Психиатр Сергей Тарасов рассказал "Секрету фирмы", как понять, что у близкого сезонное обострение, и как правильно завести разговор, чтобы не навредить ему.
Почему весной может портиться настроение
По словам врача, биохимические процессы в мозге чутко реагируют на изменение светового дня и температуры. Повышенная солнечная активность влияет на уровень серотонина и мелатонина – веществ, регулирующих настроение и сон.
"У людей с предрасположенностью к психическим расстройствам этот баланс может легко нарушаться, вызывая обострение симптомов. Весной также увеличивается физическая активность и социальная нагрузка – мир будто выходит из "зимней спячки" и не все организмы справляются с этим одинаково", – объясняет Сергей Тарасов.
Как выявить весеннее обострение
Весеннее обострение у каждого человека может выражаться по-разному, но есть общие признаки, которые должны насторожить:
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резкие перепады настроения – раздражительность, агрессия или, наоборот, апатия;
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нарушение сна – бессонница или постоянная сонливость;
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потеря интереса к привычным занятиям – отказ от общения, работы, хобби;
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снижение концентрации – рассеянность, забывчивость, сложности с фокусировкой;
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изменение аппетита – переедание или отказ от еды;
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изоляция – избегание контактов, замкнутость.
Психиатр также отмечает, что у людей с биполярным расстройством весна может спровоцировать переход из депрессивной в маниакальную фазу – человек становится гиперактивным, импульсивным, склонным к рискованным поступкам.
Как сказать человеку, что у него весеннее обострение
Заводить разговор на такую тему нужно осторожно. Прямые упреки вроде "Что с тобой не так?" могут вызвать агрессию и отторжение. Важно проявить заботу и поддержку.
Что можно сказать:
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"Я замечаю, что тебе последнее время тяжело. Ты хочешь поговорить?"
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"Мне кажется, что ты стал чаще грустить и избегать общения".
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"Если хочешь, давай погуляем вместе" вместо "Тебе просто нужно заняться спортом".
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Если у человека есть врач, напомните о консультации мягко: "Может быть, стоит обсудить это с доктором? Я могу помочь записаться".
Что делать, если близкому становится хуже
Если симптомы усиливаются и обострение затягивается, важно не игнорировать проблему.
"При тяжелых симптомах (суицидальные мысли, выраженная тревога) не оставляйте человека одного, обратитесь за профессиональной помощью. При легком ухудшении необходимо создать комфортные условия: следить за режимом сна, питанием, предлагать прогулки и умеренную физическую активность", – советует психиатр.
Весна – период перемен, а они могут даваться нелегко. Врач подчеркнул, что важно быть внимательными к себе и своим близким, вовремя замечать тревожные сигналы и не бояться обращаться за помощью.
11:38:42 25-03-2025
надо проверить. Спровоцировать и если он того то скалкой по чайнику и в психушку - для его же блага
11:44:51 25-03-2025
лайфхак.
попросите жену, под любым предлогом, гвозди на сковороде пожарить.
пока это будет делать, вызывайте дурку. скажите что попросили жаренной картошки.
12:12:06 25-03-2025
попросите жену......................Твою?
12:28:39 25-03-2025
Гость (12:12:06 25-03-2025) попросите жену......................Твою?... Мою не получится. Её санитары уже не выпускают.
12:12:34 25-03-2025
О, так это у половины населения наблюдается независимо от времени года! Стоит только послушать, как ежедневно собачатся в ОТ, и они же, судя по комплекции, жрут, как не в себя!🤭
12:20:27 25-03-2025
А если этот близкий человек ты сам?
15:49:14 25-03-2025
А одна официально предложила стать любовником, но интереснее всего то, что знакомы только виртуально. Вот это весеннее обострение