Уровень бедности в России снизился до 9,3%
Граница бедности по итогам 2023 года составила 14 339 рублей
07 марта 2024, 07:45, ИА Амител
По итогам 2023 года число россиян, живущих ниже границы бедности, составило 13,5 млн человек, или 9,3% от общей численности населения. Об этом сообщили в Росстате.
В первом квартале 2023 года число россиян с доходами ниже границы бедности составляло 19,6 млн человек (13,5% от общего населения страны), во втором квартале – 15,7 млн человек (10,8%), в первом полугодии – 17,3 млн человек (11,9%), в третьем квартале – 14,8 млн человек (10,2%), с января по сентябрь – 16 млн человек (11,1%).
Самые низкие показатели зафиксировали в четвертом квартале 2023 года – 9,9 млн человек с доходами ниже границы бедности (6,8%).
Порог бедности по итогам 2023 года составил 14 339 рублей.
07:51:03 07-03-2024
Каждый десятый. Это примерно две семьи в каждом подъезде каждого дома
08:21:52 07-03-2024
померли
08:36:30 07-03-2024
Получается пенсионеров загнали за порог бедности,в нищету.Пенсии в 13500!
11:08:43 07-03-2024
Гость (08:36:30 07-03-2024) Получается пенсионеров загнали за порог бедности,в нищету.Пе... Получается, пенсионеров сделали нищими, а пенсию насчитывают ещё меньше, до прожиточного минимума доплачивают, как живут в стране старики это показатель уровня развития страны.
08:52:44 07-03-2024
Первая экономика в Европе всё таки. Пусть завидуют
09:02:19 07-03-2024
Ну все верно, сокращаемся. И роста в таких социальных условиях не будет!
09:26:51 07-03-2024
Лишь бы ядерной войны не случилось, при ней роста ни у кого не будет. Хотя может кроме Китая
11:03:54 07-03-2024
просчитали по другому.
11:12:20 07-03-2024
После введения универсального пособия на детей в размере ПМ и федеральной социальной доплаты до ПМ пенсионерам вполне даже верю. Вот только количество граждан живущих ровно на ПМ озвучивать страшно сейчас видимо, а это, по-сути, такие же нищие.