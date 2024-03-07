НОВОСТИОбщество

Уровень бедности в России снизился до 9,3%

Граница бедности по итогам 2023 года составила 14 339 рублей

07 марта 2024, 07:45, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/1051266
Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/1051266

По итогам 2023 года число россиян, живущих ниже границы бедности, составило 13,5 млн человек, или 9,3% от общей численности населения. Об этом сообщили в Росстате.

В первом квартале 2023 года число россиян с доходами ниже границы бедности составляло 19,6 млн человек (13,5% от общего населения страны), во втором квартале – 15,7 млн человек (10,8%), в первом полугодии – 17,3 млн человек (11,9%), в третьем квартале – 14,8 млн человек (10,2%), с января по сентябрь – 16 млн человек (11,1%).

Самые низкие показатели зафиксировали в четвертом квартале 2023 года – 9,9 млн человек с доходами ниже границы бедности (6,8%).

Порог бедности по итогам 2023 года составил 14 339 рублей.

Фото: pxhere.com

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НОВОСТИОбщество
Статистика итоги года Борьба с бедностью

Комментарии 9

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Гость

07:51:03 07-03-2024

Каждый десятый. Это примерно две семьи в каждом подъезде каждого дома

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Гость

08:21:52 07-03-2024

померли

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Гость

08:36:30 07-03-2024

Получается пенсионеров загнали за порог бедности,в нищету.Пенсии в 13500!

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Гость

11:08:43 07-03-2024

Гость (08:36:30 07-03-2024) Получается пенсионеров загнали за порог бедности,в нищету.Пе... Получается, пенсионеров сделали нищими, а пенсию насчитывают ещё меньше, до прожиточного минимума доплачивают, как живут в стране старики это показатель уровня развития страны.

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Гость

08:52:44 07-03-2024

Первая экономика в Европе всё таки. Пусть завидуют

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гость

09:02:19 07-03-2024

Ну все верно, сокращаемся. И роста в таких социальных условиях не будет!

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Гость

09:26:51 07-03-2024

Лишь бы ядерной войны не случилось, при ней роста ни у кого не будет. Хотя может кроме Китая

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Гость

11:03:54 07-03-2024

просчитали по другому.

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Пацифист

11:12:20 07-03-2024

После введения универсального пособия на детей в размере ПМ и федеральной социальной доплаты до ПМ пенсионерам вполне даже верю. Вот только количество граждан живущих ровно на ПМ озвучивать страшно сейчас видимо, а это, по-сути, такие же нищие.

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