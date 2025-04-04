Уровень доверия Путину вырос до 82%
83% считают, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства
04 апреля 2025, 20:41, ИА Амител
Владимир Путин / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru
Уровень доверия россиян президенту страны Владимиру Путину вырос за неделю на 1 п. п. и составил 82%, следует из данных опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ). Об этом сообщает ТАСС.
"О доверии Владимиру Путину заявили 82% россиян (плюс 1 п. п.). Также большинство населения – 83% (плюс 1 п. п.) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства", – говорится в заявлении агентства.
Напомним, что в последние недели уровень доверия продолжает расти. Еще 15 марта, по данным ВЦИОМ, он составлял 79,3%. Одобряли деятельность российского лидера на тот момент 77,2%.
21:57:48 04-04-2025
Интересно, кто так считает) Песков!?
01:38:41 05-04-2025
Похоже, опрос проводили в Гос. Думе, Сов. Фед. и в правительстве.
08:38:14 05-04-2025
Валентина (01:38:41 05-04-2025) Похоже, опрос проводили в Гос. Думе, Сов. Фед. и в правитель... Нет-еще общественная палата, народный фронт и им подобные
06:31:10 05-04-2025
Старый анекдот. Придумали бы что поновее.
07:39:45 05-04-2025
Неправильно считают в фонде Общественное мнение, вон Ден, Валентина и аноним считают иначе. А им нужно верить. Они же истина в последней инстанции, эталон непредвзятости, образец голоса народа. Правда непонятно кому именно они доверяют, ну чтобы все остальные к ним присоединились. Накидаю навскидку варианты: Иоланда Навальная, Люба Соболь, Тихановская-жена, фон дер Ляйен, Анна с Леной Бербок, Кайя Калассная, Зюганов, Трамп, Ленин, Карл и его друг Фридрих. Вы уточните, мы внимательно ожидаем.
11:23:00 05-04-2025
Гость (07:39:45 05-04-2025) Неправильно считают в фонде Общественное мнение, вон Ден, Ва... Ты тут Ленина не трожь.
11:36:28 05-04-2025
Гость (11:23:00 05-04-2025) Ты тут Ленина не трожь.... Я не трожу Ленина) я спрашиваю кому доверяют Ден, Валя и аноним. Ну, чтобы тоже ему доверять как и они. Я ведь именно им верю, а не фонду общественного мнения)
08:02:57 05-04-2025
Об этом сообщает ТАСС!А кто это такой?
08:49:40 05-04-2025
смешно
09:43:45 05-04-2025
опрос проходил Путин и Песков, видимо
12:16:32 05-04-2025
Ну, вся "пятая колонна" вылезла. Осталось только зафиксировать их координаты, что не трудно сделать.
13:41:22 05-04-2025
Гость (12:16:32 05-04-2025) Ну, вся "пятая колонна" вылезла. Осталось только зафиксирова...
А тебя потом с фараоном схоронить!