Уровень доверия Путину вырос до 82%

83% считают, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства

04 апреля 2025, 20:41, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Уровень доверия россиян президенту страны Владимиру Путину вырос за неделю на 1 п. п. и составил 82%, следует из данных опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ). Об этом сообщает ТАСС.

"О доверии Владимиру Путину заявили 82% россиян (плюс 1 п. п.). Также большинство населения – 83% (плюс 1 п. п.) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства", – говорится в заявлении агентства.

Напомним, что в последние недели уровень доверия продолжает расти. Еще 15 марта, по данным ВЦИОМ, он составлял 79,3%. Одобряли деятельность российского лидера на тот момент 77,2%.