Гидролог рассказала, какая обстановка сложилась на реках в регионе

13 мая 2025, 16:00, ИА Амител

Паводок на Алтае 2024 / Фото: amic.ru

Вторая волна весеннего паводка началась в Алтайском крае. Из-за обильных осадков, которые прошли 10 и 11 мая в Республике Алтай и предгорьях Алтайского края, в реках Катунь и Чарыш поднялся уровень воды, но критические отметки подтопления превышены не были. Дальнейший сценарий напрямую будет зависеть от обильности осадков, об этом amic.ru сообщила ведущий инженер отдела гидрологии Алтайского Гидрометцентра Ольга Прахт.

"Сейчас в Алтайском крае фиксируется дождевой паводок. На Чарыше 12 мая подъемы были существенные, но сейчас уровень уже пошел на спад. На Катуни, в районе села Сростки, вода продолжает прибывать с гор. Сегодня утром она поднялась до 476 см при критической отметке 530 см", – рассказала гидролог.

Согласно прогнозу-консультации Новосибирского ЦГМС, вторая волна паводка в Алтайском крае должна пройти спокойно: без подтоплений домов и участков. На реке Бие в Бийске специалисты ожидают уровень воды в пределах 225–335 см при отметке подтопления 500 см, на Катуни в селе Сростки – в пределах 415–485 см (критическая отметка – 530 см). В Оби, в районе Барнаула, по прогнозу, уровень воды может подняться до 400–500 см. Отметим, что для краевой столицы отметка подтопления стала меньше: ее понизили с 560 до 540 см.