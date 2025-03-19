Для устранения последствий паводка у края есть шесть тысяч человек и 1,3 тысячи единиц техники

19 марта 2025, 11:05, Антон Дегтярев

Сотрудники МЧС/ Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

100 населенных пунктов, в которых проживает 27 тысяч человек, может подтопить в результате первой волны паводка в 2025 году в Алтайском крае. Об этом рассказали специалисты на выездном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в регионе 18 марта. Как собираются защищаться от стихии и к чему готовятся – в нашем материале.

Когда начнется паводок?

Первая волна паводка в Алтайском крае прогнозируется в первой-второй декаде апреля. Именно в это время произойдет активное таяние снега. А в южных районах края ожидается вскрытие рек, отметил начальник регионального управления гражданской обороны и защиты населения Михаил Плешивцев.

Вторую волну паводка ждут в третьей декаде мая – первой декаде июня, тогда случится активное снеготаяние в предгорных и горно-таежных районах Республики Алтай.

"Всего риску подтопления, вызванному различными гидрологическими и гидродинамическими явлениями, интенсивными дождями, таянием снега в горах, подвержено 306 населенных пунктов и 49 муниципальных образований с населением более 36 тысяч человек. На сегодняшний день ситуация с формированием факторов, влияющих на ход весеннего половодья, близка к среднемноголетнему значению", – подчеркнул Плешивцев.

Выездное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина

Когда растает снег и вскроются реки?

Вскрытие рек ото льда может произойти в конце третьей декады марта, отметил Плешивцев. Замначальника алтайского Гидрометцентра Александр Люцигер подтвердил, что сейчас в регионе идет потепление, которое продолжится до 23 марта, а затем на четыре-пять дней в край зайдет похолодание, что положительно скажется на прохождении паводкового периода, так как притормозит таяние снегов.

Люцигер также отметил, что на 10 марта 2025 года в Алтайском крае и в прилегающих районах Республики Алтай сформированы обширные снегозапасы, которые "практически везде превышают среднемноголетнюю норму".

Однако первая декада апреля по температуре будет ниже нормы, и это "будет способствовать постепенному разрушению данного снежного покрова", сообщил эксперт.

Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина

Люцигер подчеркнул, что этой зимой почва промерзла меньше, чем обычно, и если она на данный момент уже оттаяла, то часть воды будет уходить. Однако объемы снегозапасов все равно существенны – поэтому во время половодья максимальный уровень воды в реках Алтайского края может превысить многолетние значения на 20–50 сантиметров. Такой риск существует, в частности, на реке Оби в Барнауле и Камне-на-Оби, реке Катуни у Сросток, на Алее в районе Рубцовска и пр.

В первую очередь снег будет таять в предгорных районах края.

"На этой неделе может произойти вскрытие малых рек предгорий, малых водотоков. Но с похолоданием этот процесс притормозится. То, что это началось сейчас, это достаточно благоприятно, так как позволит растянуть прохождение паводкоопасного периода по срокам и уменьшить объем приточности в единицу времени", – пояснил эксперт.

Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина

Готов ли край к самому сложному сценарию?

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подчеркнул, что властям нужно уделить максимальное внимание вопросу пропуска паводковых вод.

"Надо сделать все, чтобы в полном объеме реализовать все превентивные мероприятия, защитить население и территории, населенные пункты, объекты жизнеобеспечения и экономики от воздействия паводковых вод, заблаговременно необходимо решить все вопросы эвакуации населения и животных из зоны паводковой угрозы, подготовить места их временного размещения. Главная наша задача – не допустить трагедий, минимизировать ущерб, который паводок может принести", – подчеркнул Томенко.

Он также добавил, что риски заторов изо льда во время вскрытия рек уже определены. Поэтому уже 19–20 марта начнутся взрывные работы примерно на 25 затороопасных участках алтайских рек, сообщил первый замначальника МЧС России по Алтайскому краю Алексей Жук.

Губернатор отметил: на случай неблагоприятного развития ситуации власти Алтайского края определили 348 пунктов временного размещения, которые смогут принять 47 тысяч человек.

Виктор Томенко / Фото: Екатерина Смолихина

В крае приведены в готовность 18 водоналивных рукавных дамб общей протяженностью почти 2 км. В случае паводка его последствия готовы устранять более шести тысяч человек, в наличии есть 1,3 тысячи единиц техники, рассказал Алексей Жук.

"У нас имеются машины высокой проходимости, водооткачивающая техника, бульдозеры, экскаваторы, самосвалы, которые могут производить инженерные работы в случае необходимости. Водоналивные дамбы, которые показали свою эффективность, проверены и готовы к эксплуатации. В наличии и беспилотные авиационные системы, которые помогают проводить обследование территории, нужное для составления моделей развития обстановки", – объяснил Жук.

Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина

"Немаленькая сумма"

Основная проблема – не все населенные пункты, которым грозит риск подтопления, готовы к стихийному бедствию. Например, не во всех районах система оповещения готова к работе.

Виктор Томенко отметил, что сейчас в Алтайском крае устаревшая система оповещения населения, которая тем не менее функционирует. Однако нужно задуматься о том, чтобы сделать проект реконструкции этой системы.

"Это немаленькая сумма – наверное, больше миллиарда рублей на сегодняшний день. Нужно, чтобы система работала в автоматическом режиме. Тем не менее и сегодняшняя система позволяет нам быть уверенными в своевременном реагировании на возможные сложные и тем более чрезвычайные ситуации", – отметил Томенко.

Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина

Кроме того, в шести муниципалитетах края план действий на случай паводка до сих пор не разработан. Томенко поручил этим районам (Бурлинскому, Волчихинскому, Баевскому, Мамонтовскому, Зональному и Локтевскому) в короткие сроки решить вопрос.

Каким был паводок в 2024 году?

В 2024 году в Алтайском крае в результате паводка было подтоплено 780 жилых домов и 2732 приусадебных участка в 116 населенных пунктах. А также 16 участков автомобильных дорог и один мост. В связи с паводком власти региона вводили режим ЧС.

Сильнее всего пострадал Михайловский район. Здесь было подтоплено около тысячи приусадебных участков и более 250 домовладений. Кроме того, в 2024 году в очередной раз топило барнаульский поселок Затон.