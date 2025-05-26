Уровень воды в Оби возле Барнаула превысил опасную отметку и продолжает расти
Ориентировочно к 28 мая ситуация должна стабилизироваться
26 мая 2025, 11:00, ИА Амител
Уровень воды в Оби в районе Барнаула за сутки поднялся еще на шесть сантиметров, достигнув показателя 549 см. Опасная отметка подтопления уже превышена на девять сантиметров и пока рост продолжается. Об этом amic.ru сообщила ведущий инженер отдела гидрологии Алтайского Гидрометцентра Ольга Прахт.
"Сегодня и завтра уровень еще продолжит расти. Но уже ориентировочно к 28 мая ситуация должна стабилизироваться. Обычно река за счет наполненной поймы стоит на одном месте день-два, а после уровень начнет снижаться. В Сростках и Усть-Пристани, где также были превышены критические отметки, уровень уже упал", – сообщила гидролог.
Ранее власти Барнаула заявили, что паводковая ситуация в микрорайоне Затон находится на ежедневном контроле.
По состоянию на 25 мая уровень воды в реке Оби около Барнаула составлял 543 см над нулем водомерного поста.
11:08:10 26-05-2025
Перед Леруа, слева, канализационный колодец ушел под воду. Кака, как известно, не тонет, а плавает. Удивляет, что рядом у воды отдыхают люди с шашлыками.
12:37:43 26-05-2025
Гость (11:08:10 26-05-2025) Перед Леруа, слева, канализационный колодец ушел под воду. К... Ну они, наверное, ее не пьют.
14:26:16 26-05-2025
Гость (11:08:10 26-05-2025) Перед Леруа, слева, канализационный колодец ушел под воду. К... Вчера был на набережной в районе моста, там огромные кучи мусора по реке плыли и много пластиковых бутылок
11:38:40 26-05-2025
Синоптики обещают дожди до 3 июня, уровень воды будет повышаться.
11:56:49 26-05-2025
И так практически каждый год.
18:09:28 26-05-2025
ППШариков (11:56:49 26-05-2025) И так практически каждый год.... и минимум 300 лет
13:32:45 26-05-2025
Ниочем...Даже заливные не покрылись...А бывало и сады в Бобровке под воду уходили...
15:21:07 26-05-2025
Вот если бы к 620 см поднялся, тогда дорогу на Затон подтапливать бы начало.
А пока лишь немного выше нормы.
В прошлом году 25 мая уровень был выше, 561 см.
Учитывая что выше по течению уровень уже падает, то и Барнаулу сильно пугаться не надо.
Поплывем только если в Горный придет аномальная жара, чтобы начал активно таять снег, а вслед за ней аномальные затяжные ливни. Но это маловероятно.
16:40:26 26-05-2025
За 3 дня в Бийске уровень Бии на 1,5 метра упал.
Катуни в Чемале - на 2 метра.
Потоп в Барнауле временно отменяется. Снимаем спасжилеты.