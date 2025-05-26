Уровень воды в Оби возле Барнаула превысил опасную отметку и продолжает расти

Ориентировочно к 28 мая ситуация должна стабилизироваться

26 мая 2025, 11:00, ИА Амител

Паводок / Фото: Екатерина Смолихина / из архива amic.ru

Уровень воды в Оби в районе Барнаула за сутки поднялся еще на шесть сантиметров, достигнув показателя 549 см. Опасная отметка подтопления уже превышена на девять сантиметров и пока рост продолжается. Об этом amic.ru сообщила ведущий инженер отдела гидрологии Алтайского Гидрометцентра Ольга Прахт.

"Сегодня и завтра уровень еще продолжит расти. Но уже ориентировочно к 28 мая ситуация должна стабилизироваться. Обычно река за счет наполненной поймы стоит на одном месте день-два, а после уровень начнет снижаться. В Сростках и Усть-Пристани, где также были превышены критические отметки, уровень уже упал", – сообщила гидролог.

Ранее власти Барнаула заявили, что паводковая ситуация в микрорайоне Затон находится на ежедневном контроле.

По состоянию на 25 мая уровень воды в реке Оби около Барнаула составлял 543 см над нулем водомерного поста.