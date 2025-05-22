Прибрежные территории Затона может подтопить уже в ближайшие дни

В период с 24 по 29 мая ожидается подъем воды выше опасной отметки

22 мая 2025, 14:45, ИА Амител

Паводок в Затоне / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

В барнаульском поселке Затон возможно подтопление прибрежных территорий, предупредили в МЧС Алтайского края со ссылкой на данные ЦГМС региона.

"С 24 по 29 мая в реке Оби в районе города Барнаула продолжится подъем уровня воды до отметок 540–590 см (опасная отметка – 540 см), возможно подтопление прибрежных территорий поселка Затон", – говорится в сообщении.

Накануне ведущий инженер отдела гидрологии Гидрометцентра Алтая Ольга Прахт рассказала, что в Барнауле пик подъема воды в Оби придется на 25-26 мая.