Прибрежные территории Затона может подтопить уже в ближайшие дни
В период с 24 по 29 мая ожидается подъем воды выше опасной отметки
22 мая 2025, 14:45, ИА Амител
Паводок в Затоне / Фото: Алина Богомолова / amic.ru
В барнаульском поселке Затон возможно подтопление прибрежных территорий, предупредили в МЧС Алтайского края со ссылкой на данные ЦГМС региона.
"С 24 по 29 мая в реке Оби в районе города Барнаула продолжится подъем уровня воды до отметок 540–590 см (опасная отметка – 540 см), возможно подтопление прибрежных территорий поселка Затон", – говорится в сообщении.
Накануне ведущий инженер отдела гидрологии Гидрометцентра Алтая Ольга Прахт рассказала, что в Барнауле пик подъема воды в Оби придется на 25-26 мая.
Читайте также в сюжете: Паводок на Алтае
Комментарии 0