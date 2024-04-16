Уровень воды в Оби возле Барнаула за сутки снизился на 1 см
Глава города Вячеслав Франк поручил продолжать держать ситуацию на контроле
16 апреля 2024, 14:00, ИА Амител
Река Обь / Фото: скриншот с онлайн-трансляции "Катунь 24"
Уровень воды в реке Оби в районе Барнаула составляет 467 см при критической отметке 560 см, сообщает мэрия.
"За последние сутки уровень снизился на один сантиметр", – отметил начальник управления ГОЧС по городу Барнаулу Владимир Драчев.
На данный момент остается закрытым движение транспорта от улицы Якорной до дороги, идущей к улице Матросской в микрорайоне Затон.
"В штатном режиме для обеспечения транспортной связи там работает понтонный мост", – уточнил Драчев.
Глава Барнаула Вячеслав Франк поручил продолжать держать ситуацию на контроле.
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