Уровень воды в Оби возле Барнаула за сутки снизился на 1 см

Глава города Вячеслав Франк поручил продолжать держать ситуацию на контроле

16 апреля 2024, 14:00, ИА Амител

Река Обь / Фото: скриншот с онлайн-трансляции "Катунь 24"

Уровень воды в реке Оби в районе Барнаула составляет 467 см при критической отметке 560 см, сообщает мэрия.

"За последние сутки уровень снизился на один сантиметр", – отметил начальник управления ГОЧС по городу Барнаулу Владимир Драчев.

На данный момент остается закрытым движение транспорта от улицы Якорной до дороги, идущей к улице Матросской в микрорайоне Затон.

"В штатном режиме для обеспечения транспортной связи там работает понтонный мост", – уточнил Драчев.

Глава Барнаула Вячеслав Франк поручил продолжать держать ситуацию на контроле.