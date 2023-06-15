Уровень воды в одном из районов Алтайского края поднялся выше критического

В двух селах подтоплено несколько участков

15 июня 2023, 21:35, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Уровень воды в Усть-Пристанском районе вырос и на три сантиметра превысил критический. Об этом рассказали в региональном ГУ МЧС.



Отмечается, что критический уровень здесь составляет 580 сантиметров, но сейчас вода поднялась до отметки 583 сантиметра.

В селе Усть-Чарыш оказалось подтоплено 12 приусадебных участков, в селе Клепиково подтопило еще 6 участков.

В Бийском районе обстановка с паводком стабильная, реки Алей, Чумыш и Чарыш идут на спад.

Спасатели в Алтайском крае находятся в режиме полной готовности.