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Уровень воды в одном из районов Алтайского края поднялся выше критического

В двух селах подтоплено несколько участков

15 июня 2023, 21:35, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Уровень воды в Усть-Пристанском районе вырос и на три сантиметра превысил критический. Об этом рассказали в региональном ГУ МЧС.

Отмечается, что критический уровень здесь составляет 580 сантиметров, но сейчас вода поднялась до отметки 583 сантиметра.

В селе Усть-Чарыш оказалось подтоплено 12 приусадебных участков, в селе Клепиково подтопило еще 6 участков.

В Бийском районе обстановка с паводком стабильная, реки Алей, Чумыш и Чарыш идут на спад.

Спасатели в Алтайском крае находятся в режиме полной готовности.

Алтайский край Паводок

Комментарии 3

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Гость

06:05:25 16-06-2023

Мне папа рассказывал, но в каком году не помню, то ли в 60-х, толи в 70-х, Обь так разлилась: вода дошла до футбольного стадиона динамо на проспекте Ленина, трасса между Барнаулом и Новоалтайском полностью оказалась под водой где-то на пол метра. Виной этому стала какая-то коренная вода, вроде с гор. Не могу найти эту информацию чтобы проверить.

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Мимопроходящий

09:09:30 16-06-2023

Гость (06:05:25 16-06-2023) Мне папа рассказывал, но в каком году не помню, то ли в 60-х... про стадион Динамо папа тебе конечно.. наврал, но Старый базар /он тогда совсем иначе выглядел/ был затоплен. В 1969 году это было.

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Гость

09:23:04 16-06-2023

Гость (06:05:25 16-06-2023) Мне папа рассказывал, но в каком году не помню, то ли в 60-х... Со слов старожил в 1969 г. была большая вода.

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