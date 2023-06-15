Уровень воды в одном из районов Алтайского края поднялся выше критического
В двух селах подтоплено несколько участков
15 июня 2023, 21:35, ИА Амител
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Уровень воды в Усть-Пристанском районе вырос и на три сантиметра превысил критический. Об этом рассказали в региональном ГУ МЧС.
Отмечается, что критический уровень здесь составляет 580 сантиметров, но сейчас вода поднялась до отметки 583 сантиметра.
В селе Усть-Чарыш оказалось подтоплено 12 приусадебных участков, в селе Клепиково подтопило еще 6 участков.
В Бийском районе обстановка с паводком стабильная, реки Алей, Чумыш и Чарыш идут на спад.
Спасатели в Алтайском крае находятся в режиме полной готовности.
06:05:25 16-06-2023
Мне папа рассказывал, но в каком году не помню, то ли в 60-х, толи в 70-х, Обь так разлилась: вода дошла до футбольного стадиона динамо на проспекте Ленина, трасса между Барнаулом и Новоалтайском полностью оказалась под водой где-то на пол метра. Виной этому стала какая-то коренная вода, вроде с гор. Не могу найти эту информацию чтобы проверить.
09:09:30 16-06-2023
Гость (06:05:25 16-06-2023) Мне папа рассказывал, но в каком году не помню, то ли в 60-х... про стадион Динамо папа тебе конечно.. наврал, но Старый базар /он тогда совсем иначе выглядел/ был затоплен. В 1969 году это было.
09:23:04 16-06-2023
Гость (06:05:25 16-06-2023) Мне папа рассказывал, но в каком году не помню, то ли в 60-х... Со слов старожил в 1969 г. была большая вода.