Уровень воды в реке Оби в Усть-Чарышской Пристани достиг критической отметки

Специалисты отмечают, что угрозы населению нет

14 июня 2023, 10:30, Ирина Киселева

Село Усть-Чарыш / Фото: Ольга Астраханцева

Вода в реке Оби в Усть-Чарышской Пристани за сутки поднялась еще на пять сантиметров, достигнув критического значения – 580 сантиметров. Сейчас обстановка спокойная, так как угроза для домовладений здесь возникает при отметке 640 сантиметров, сообщил начальник отдела ГО ЧС и мобилизационной работы администрации Усть-Пристанского района Петр Курачев.

"У нас угрозы населению и домам сейчас нет. В соседнем Усть-Чарыше, где протекает приток Оби – река Чарыш, подтоплено шесть приусадебных участков. Но обстановка выше по течению Оби стабилизируется: в Фоминском за сутки вода вообще не прибыла, а в свх Чарышском она упала на 35 сантиметров. Значит, скоро уровень снизится и у нас. Держим ситуацию на контроле", – сообщил Курачев.

В Барнауле уровень воды в Оби за сутки вырос еще на 12 сантиметров, достигнув показателя 521. До отметки подтопления в краевой столице остается 39 сантиметров. Об этом amic.ru сообщила ведущий инженер отдела гидрологии алтайского Гидрометцентра Ольга Прахт.

По прогнозам эксперта, вода будет прибывать еще два-три дня, но уже не так активно, и критических отметок в Барнауле, как и в Сростках, она не достигнет.

"По Катуни вода практически остановилась. В Чемале сегодня минус 49 сантиметров. В Республике Алтай по реке Бии в верховьях продолжается подъем на 3-6 сантиметров. У нас в Сростках Катунь поднялась всего на 2 сантиметра. Дожди в Республике Алтай и предгорных районах Алтайского края прошли, но они были слабые. Все это говорит о положительной динамике, которая скоро распространится на Обь", – говорит Ольга Прахт.

Напомним, уровень воды в реках Катунь, Бия и Обь начал расти из-за активного снеготаяния в высокогорьях Республики Алтай на фоне аномальной жары в первых числах июня. 13 июня в Улаганском районе Республики Алтай в связи с ухудшением поводковой обстановки ввели режим ЧС. Из-за повышения уровня воды в реке Чулышман оказались подтоплены несколько сел. Были эвакуированы более 40 человек, сообщала пресс-служба регионального МЧС. Несколько раз из-за паводка Республике Алтай перекрывали дороги.