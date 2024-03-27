Сразу три штормовых предупреждения из-за вероятности подтопления сейчас действуют на Алтае

27 марта 2024, 15:57, ИА Амител

Ледоход. Фото из архива amic.ru

В городе Рубцовск река Алей может выйти из берегов. Согласно данным на 14 часов 27 марта, вода поднялась до отметки в 543 сантиметра при критической в 560. Подъем уровней продолжается. В связи Алтайский ЦГМС объявил штормовое предупреждение, сообщил amic.ru заместитель начальника алтайского Гидрометцентра Александр Люцигер.

"В период с 27 по 30 марта подъем уровней воды на Алее в районе Рубцовска продолжится. По прогнозу, река может подняться до 570 см, что на 10 см выше отметки подтопления. Не исключено подтопление прибрежных территорий и населенного пункта", - рассказал Александр Люцигер.

26 марта Алтайский ЦГМС объявил штормовое предупреждение из-за вероятности подтопления еще двух населенных пунктов. В районе Старо-Алейского в период с 27 по 30 марта ожидается вскрытие реки Алей и дальнейший подъем уровней воды. При худшем сценарии здесь река может подняться на 30 сантиметров выше критической отметки. В связи с этим возможно подтопление населенного пункта и прибрежных территорий.

Аналогичный прогноз действует и по селу Белоглазово. С 29 по 31 марта здесь прогнозируют вскрытие реки Чарыш. Ожидается образование затора, повышение уровней воды до отметок 490-530 см при опасной в 520.